Ректор БГУ прокомментировал участие молодых избирателей: есть запрос на правду со стороны молодёжи

Текущая избирательная кампания вызвала небывалый интерес у молодежи. Молодые белорусы демонстрируют высокий уровень политической культуры, что позволяет им делать осознанный выбор, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты связывают это в том числе с большой информационно-просветительской работой. Она будет продолжена и в 2025 году, который для нашей страны также станет электоральным.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Необходимо формировать, и начинать это надо с молодых людей. И как раз получилось так, что именно в эту кампанию зародилась новая традиция, когда впервые голосующим вручается Конституция и его поздравляют с тем, что он становится активным гражданином своей страны.