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Ректор БГУ прокомментировал участие молодых избирателей: есть запрос на правду со стороны молодёжи

25 февраля 2024 15:19
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Текущая избирательная кампания вызвала небывалый интерес у молодежи. Молодые белорусы демонстрируют высокий уровень политической культуры, что позволяет им делать осознанный выбор, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты связывают это в том числе с большой информационно-просветительской работой. Она будет продолжена и в 2025 году, который для нашей страны также станет электоральным.

Ректор БГУ прокомментировал участие молодых избирателей: есть запрос на правду со стороны молодёжи-1

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Необходимо формировать, и начинать это надо с молодых людей. И как раз получилось так, что именно в эту кампанию зародилась новая традиция, когда впервые голосующим вручается Конституция и его поздравляют с тем, что он становится активным гражданином своей страны.

Ректор БГУ прокомментировал участие молодых избирателей: есть запрос на правду со стороны молодёжи-4

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Есть запрос на правду со стороны молодежи. И этот запрос будет тем сильнее, чем больше будет неправды, которую пытаются как раз таки донести до наших ребят, до студентов, да и не только до студентов – до разных возрастных групп. И этот запрос на правду, он совершенно очевиден и с точки зрения активности при проведении мероприятий, которые предшествуют этому, в общем-то, историческому событию.

# Выборы в Беларуси # общество # Андрей Король # Марина Артеменко

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