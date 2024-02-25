Лукашенко о России: наступят времена, когда мы спина к спине будем стоять друг к другу и защищаться!

Новости Беларуси. Нигде в мире открытых, честных и принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, которые ждали его на избирательном участке № 478. Здесь 25 февраля глава государства исполнил свой гражданский долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди журналистов было немало российских корреспондентов. Прозвучала и тема союзных отношений. Минск и Москва выстраивают уникальную систему интеграционного взаимодействия – единое пространство независимых государств.

Константин Придыбайло, корреспондент телеканал «RT» (России):

Как сохранить это Союзное государство, как внутри народов сохранить, как говорят в интернете, коллективного Лукашенко и коллективного Путина?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо делать то, что мы делаем, надо с уважением относиться друг к другу, как мы сейчас делаем. Ты помнишь, когда у нас разные были времена, мы и в клинч входили серьезно. Я давным-давно, еще до конфликта в Украине и прочее, говорил, что в экономике все может быть, в дипломатии и в политике мы можем ссориться и прочее, но безопасность – это святое. Дальше наступят времена, когда мы спина к спине будем стоять друг к другу и защищаться. В России как это восприняли, открою секрет. Что там Беларусь, у нас же ракеты! Мы эти 700-800 километров от границы России до НАТО – ракета ж перелетит – необязательно задействовать Беларусь и так далее, и тому подобное. Вот в таком вот духе были рассуждения. Это было сказано мне в глаза. Я спокойно это перенес. Сейчас, оказывается, Беларусь – история об этом говорит, я вам как историк об этом говорю – всегда была театром военных действий. Самые острые вопросы решались здесь. В эпицентре была Беларусь. Что изменилось? Ничего не изменилось, и тогда я политиков России об этом предупреждал. СНГ есть, ЕАЭС, ОДКБ.

Ну, может и не надо нам Союзное государство. В России это политики взяли на вооружение и начали рассуждать. Тогда Президент как раз стал Президентом. Прошло время. Я ему говорю: что напрягает в проекте Союзного государства, он кому мешает? И тогда я предложил: давайте это называть разноуровневой интеграцией. Да, есть СНГ. Но что у нас там с СНГ? Самое великое достижение – по-моему, зона свободной торговли. Надо? Надо! Чтобы товары перемещались свободно и так далее, рабочая сила. Хотя со многими и многими ограничениями. Есть ЕАЭС – наиболее продвинутая структура – кто готов, пожалуйста, вступайте в ЕАЭС, мы с удовольствием примем. ОДКБ – более глубокая интеграция. Это уже пример, в каком направлении двигаться. Два независимых государства. У нас даже экономика в чем-то разная. В России вы знаете, какая экономика, знаете, какая у нас. Мы многое сохранили, что очень ценит сейчас Российская Федерация. Мы не стали бросаться на приватизацию, которая в России в свое время носила образ... «Прихватизация» мы называли. В рамках Союзного государства немало сделано, и об этом сейчас хоть говорить начали, много говорить. Поэтому мы сохранили этот проект и спокойно в этом плане идем. Что плохо? Должны быть два суверенных независимых государства, которые, как я говорил, могут создать уникальное объединение, которое будет мощнее, чем унитарное какое-то государство. И вот сегодня говорить о том, что белорусы на коленях, Беларусь перед Россией стоит, завтра включим в состав России. Даже ты, работая в России, никогда за это бы не проголосовал.