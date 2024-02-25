Лукашенко о России: наступят времена, когда мы спина к спине будем стоять друг к другу и защищаться!
Новости Беларуси. Нигде в мире открытых, честных и принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, которые ждали его на избирательном участке № 478. Здесь 25 февраля глава государства исполнил свой гражданский долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди журналистов было немало российских корреспондентов. Прозвучала и тема союзных отношений. Минск и Москва выстраивают уникальную систему интеграционного взаимодействия – единое пространство независимых государств.
Константин Придыбайло, корреспондент телеканал «RT» (России):
Как сохранить это Союзное государство, как внутри народов сохранить, как говорят в интернете, коллективного Лукашенко и коллективного Путина?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо делать то, что мы делаем, надо с уважением относиться друг к другу, как мы сейчас делаем. Ты помнишь, когда у нас разные были времена, мы и в клинч входили серьезно. Я давным-давно, еще до конфликта в Украине и прочее, говорил, что в экономике все может быть, в дипломатии и в политике мы можем ссориться и прочее, но безопасность – это святое. Дальше наступят времена, когда мы спина к спине будем стоять друг к другу и защищаться. В России как это восприняли, открою секрет. Что там Беларусь, у нас же ракеты! Мы эти 700-800 километров от границы России до НАТО – ракета ж перелетит – необязательно задействовать Беларусь и так далее, и тому подобное. Вот в таком вот духе были рассуждения. Это было сказано мне в глаза. Я спокойно это перенес. Сейчас, оказывается, Беларусь – история об этом говорит, я вам как историк об этом говорю – всегда была театром военных действий. Самые острые вопросы решались здесь. В эпицентре была Беларусь. Что изменилось? Ничего не изменилось, и тогда я политиков России об этом предупреждал. СНГ есть, ЕАЭС, ОДКБ.
Ну, может и не надо нам Союзное государство. В России это политики взяли на вооружение и начали рассуждать. Тогда Президент как раз стал Президентом. Прошло время. Я ему говорю: что напрягает в проекте Союзного государства, он кому мешает? И тогда я предложил: давайте это называть разноуровневой интеграцией. Да, есть СНГ. Но что у нас там с СНГ? Самое великое достижение – по-моему, зона свободной торговли. Надо? Надо! Чтобы товары перемещались свободно и так далее, рабочая сила. Хотя со многими и многими ограничениями. Есть ЕАЭС – наиболее продвинутая структура – кто готов, пожалуйста, вступайте в ЕАЭС, мы с удовольствием примем.
ОДКБ – более глубокая интеграция. Это уже пример, в каком направлении двигаться. Два независимых государства. У нас даже экономика в чем-то разная. В России вы знаете, какая экономика, знаете, какая у нас. Мы многое сохранили, что очень ценит сейчас Российская Федерация. Мы не стали бросаться на приватизацию, которая в России в свое время носила образ... «Прихватизация» мы называли.
В рамках Союзного государства немало сделано, и об этом сейчас хоть говорить начали, много говорить. Поэтому мы сохранили этот проект и спокойно в этом плане идем. Что плохо? Должны быть два суверенных независимых государства, которые, как я говорил, могут создать уникальное объединение, которое будет мощнее, чем унитарное какое-то государство. И вот сегодня говорить о том, что белорусы на коленях, Беларусь перед Россией стоит, завтра включим в состав России. Даже ты, работая в России, никогда за это бы не проголосовал.
– Не дай Бог!
– Это и не нужно делать. Это не нужно делать. Это пользы не принесет. Надо step-by-step, шаг за шагом спокойно эволюционно решать те проблемы, которые перед нами стоят. Вот у нас в Союзном государстве как началась заваруха с санкциями, многие вопросы отпали сами по себе. У нас необъятный российский рынок, почему? Потому что наша продукция востребована в России. Мы можем для россиян много сделать, возьмите, например, микроэлектронику. Россия в энергетике нам здорово помогла. Не надо забегать вперед. И если в России особенно да и у нас в Беларуси кто-то думает, что Союзное государство – завтра объединимся. В Кремле будет власть и так далее, и тому подобное. Слушайте, я уходящий Президент. Я это часто говорю. Но я абсолютно убежден, кто бы ни пришел после меня, это позиция поддержана не будет. Два суверенных независимых государства. Мы умные образованные люди, чтобы создать такое объединение государств независимых, чтобы мы могли быть сильнее.
В Беларуси традиционно выборы напоминают не уличное политическое шоу, а настоящий праздник. На избирательных участках организована выездная торговля, выступают артисты. В атмосферу окунулся и глава государства. Первый продегустировал белорусские деликатесы и пообщался с присутствующими. Ответил Александр Лукашенко, какими чертами должен обладать Президент и депутаты.
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