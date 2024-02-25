Лукашенко рассказал, пойдет ли на следующие президентские выборы

Критику и экстремизм нужно уметь отличать. Белорусы уже умеют. Конечно, речь не о тех, кто сбежал и брать ответственность за попытки разрушить страну даже не планирует. Такие личности по-прежнему устраивают турне по западным государствам и договариваются о безумных вещах – вроде территориального передела Беларуси. Единый день голосования они также используют, чтобы попытаться взбудоражить общество, и заблаговременно пытаются спекулировать на теме президентских выборов 2025 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пойду. Чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество... И вас в том числе. Для меня, поверьте, это очень важно. Ни один человек ответственный, Президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Поэтому чем больше они будут напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Если надо конкретизировать, то я вам абсолютно серьезно и искренне скажу: ничего нового пока сказать не могу. Потому что впереди еще год до президентских выборов, многое может измениться. Я и все мы, все общество, журналисты, будем реагировать на то, какие изменения будут происходить в нашем обществе и в какой ситуации мы подойдем через год к выборам. Я об этом не думаю. Я думаю о том, как этот Год качества сделать сильным, мощным, чтобы даже если Президент нынешний не пойдет на выборы, чтобы вы запомнили. Этот год будет очень активным, и я на это настраиваю общество и всю вертикаль власти, которая честно и добросовестно трудилась и будет трудиться эти годы до выборов.

Журналисты также спрашивали о наблюдателях от ОБСЕ. Глава государства подчеркнул: заявок от них не поступало. Тем не менее мы проводим выборы честно и открыто, Александр Лукашенко готов пустить их в Беларусь даже без виз. Но хороший вопрос: стоит ли? Ведь мы помним предыдущую историю: когда протоколы наблюдателей ОБСЕ были готовы еще до окончания голосования и заведомо выставляли Беларусь в негативном виде.