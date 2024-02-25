Прямой эфир

В БГУКИ избирателей встречают с музыкой и угощениями

25 февраля 2024 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На участках, где двери открыты для всех избирателей, приятным бонусом стало праздничное настроение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГУКИ избирателей встречают с музыкой и угощениями-1

Так, в Белорусском государственном университете культуры и искусств, где расположен участок для голосования 247, избирателей встречают с музыкой и угощениями. Развлекательную программу подготовили творческие коллективы и духовой оркестр. Они исполнили известные и любимые белорусские народные песни. Отдать свой голос приходят все – от молодежи до старшего поколения. Для тех, кто голосовал впервые, памятный подарок.

# Выборы в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о наблюдателях от ОБСЕ: им сверху написали протоколы, почерк был американский
25 февраля 2024 15:03

Лукашенко о наблюдателях от ОБСЕ: им сверху написали протоколы, почерк был американский

Кочанова: я приверженец партийного строительства, за партиями будущее
25 февраля 2024 14:39

Кочанова: я приверженец партийного строительства, за партиями будущее

В медцентрах и больницах Беларуси 25 февраля работают 193 закрытых участка для голосования
25 февраля 2024 14:31

В медцентрах и больницах Беларуси 25 февраля работают 193 закрытых участка для голосования