В БГУКИ избирателей встречают с музыкой и угощениями

На участках, где двери открыты для всех избирателей, приятным бонусом стало праздничное настроение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Белорусском государственном университете культуры и искусств, где расположен участок для голосования 247, избирателей встречают с музыкой и угощениями. Развлекательную программу подготовили творческие коллективы и духовой оркестр. Они исполнили известные и любимые белорусские народные песни. Отдать свой голос приходят все – от молодежи до старшего поколения. Для тех, кто голосовал впервые, памятный подарок.