Чудо, если мы сделаем такие ремонтные мастерские – Лукашенко в Шкловском районе

Порядок, дисциплина и тотальный контроль хозяйственности. Президент Беларуси поручил наладить восстановление сельхозтехник в каждом районе. Такую задачу глава государства поставил 13 июля во время рабочей поездки в Шкловский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают белорусские машины в мультибрендовых центрах за рубежом (подробности здесь). А заводы-производители должны четко понимать, что это и их дело тоже. В центре внимания Президента было и состояние пустующих объектов в Могилевской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну ты мне скажи, сколько у тебя таких центров, чтобы кто-то услышал и проверил потом вместе с помощниками. Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Семь работающих центров. Надежда Котковец, помощник Президента – инспектор по Могилевской области:

Сто процентов таких, где бы все здания были, таких нет. Есть здания, которые функциональные, они отремонтированы, но и неразваленные, неубранные здания присутствуют на территории. Александр Лукашенко:

Это ваша задача. Понятно, он же деньги мои тратил, а не свои. Может быть, такой высоты, из такого металла и прочее не везде получится. Но к этому надо стремиться. Это чудо.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Это не чудо. Это просто технологично выстроенное производство. Помните, я вам в прошлый раз докладывал, что у меня было два инженера-механика? Один – декан БСХ, второй – это Юрий Васильевич, которые нарисовали технологию. Третий – выпускник БСХ, инженер-механик Исаченко, сказал «хорошо». Александр Лукашенко:

Исаченко, чтобы не его деньги – он тебе скажет все что угодно. Юрий Назаров:

Нет, тут надо отдать должное, хорошую школу он прошел, как механик технологию он понимает. А потом просто проектировщики и строители надели на эту технологию здание. Мы не пристраивали технологии существующие. Вот эта часть вся была снесена, и поэтому здесь просто все технологично. Тут нет изысков.

Александр Лукашенко:

Для нас это чудо, если мы такие сделаем ремонтные мастерские бывшей сельхозтехники... Это чудо, но мы такие не сделаем. Дороговато, наверное. Здесь должны быть у председателя райисполкома в самом низу этой вертикали власти рычаги управления. Вот это один из рычагов управления районом. Здесь все должно быть под контролем. К чертовой матери всякие рыночные цены. Ибо если рыночные цены ты Юрию Васильевичу сегодня разрешишь, тут будут пустовать все места. Он заломит такие цены и будет ходить: дайте дотации, дайте на содержание. Поэтому надо аккуратненько все просчитать. Надежда, ты это умеешь делать. Просчитать аккуратно, проконтролируй – на стол. Где-то будут отклонения, в каком-то сервисе районном, может быть, из-за логистик и еще какие-то небольшие отклонения, но только с разрешения органов власти. Тогда будет система работать.