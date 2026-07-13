Чудо, если мы сделаем такие ремонтные мастерские – Лукашенко в Шкловском районе
Порядок, дисциплина и тотальный контроль хозяйственности. Президент Беларуси поручил наладить восстановление сельхозтехник в каждом районе. Такую задачу глава государства поставил 13 июля во время рабочей поездки в Шкловский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают белорусские машины в мультибрендовых центрах за рубежом (подробности здесь).
А заводы-производители должны четко понимать, что это и их дело тоже. В центре внимания Президента было и состояние пустующих объектов в Могилевской области.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну ты мне скажи, сколько у тебя таких центров, чтобы кто-то услышал и проверил потом вместе с помощниками.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Семь работающих центров.
Надежда Котковец, помощник Президента – инспектор по Могилевской области:
Сто процентов таких, где бы все здания были, таких нет. Есть здания, которые функциональные, они отремонтированы, но и неразваленные, неубранные здания присутствуют на территории.
Александр Лукашенко:
Это ваша задача. Понятно, он же деньги мои тратил, а не свои. Может быть, такой высоты, из такого металла и прочее не везде получится. Но к этому надо стремиться. Это чудо.
Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:
Это не чудо. Это просто технологично выстроенное производство. Помните, я вам в прошлый раз докладывал, что у меня было два инженера-механика? Один – декан БСХ, второй – это Юрий Васильевич, которые нарисовали технологию. Третий – выпускник БСХ, инженер-механик Исаченко, сказал «хорошо».
Александр Лукашенко:
Исаченко, чтобы не его деньги – он тебе скажет все что угодно.
Юрий Назаров:
Нет, тут надо отдать должное, хорошую школу он прошел, как механик технологию он понимает. А потом просто проектировщики и строители надели на эту технологию здание. Мы не пристраивали технологии существующие. Вот эта часть вся была снесена, и поэтому здесь просто все технологично. Тут нет изысков.
Александр Лукашенко:
Для нас это чудо, если мы такие сделаем ремонтные мастерские бывшей сельхозтехники... Это чудо, но мы такие не сделаем. Дороговато, наверное. Здесь должны быть у председателя райисполкома в самом низу этой вертикали власти рычаги управления. Вот это один из рычагов управления районом.
Здесь все должно быть под контролем. К чертовой матери всякие рыночные цены. Ибо если рыночные цены ты Юрию Васильевичу сегодня разрешишь, тут будут пустовать все места. Он заломит такие цены и будет ходить: дайте дотации, дайте на содержание. Поэтому надо аккуратненько все просчитать. Надежда, ты это умеешь делать.
Просчитать аккуратно, проконтролируй – на стол. Где-то будут отклонения, в каком-то сервисе районном, может быть, из-за логистик и еще какие-то небольшие отклонения, но только с разрешения органов власти. Тогда будет система работать.
Еще один важный аспект, на котором акцентировал внимание глава государства, – затраты на строительство. Позиция Президента принципиальна: деньги тратятся бюджетные, поэтому каждый рубль должен быть оправдан. То, что возвели в Шклове, Александр Лукашенко назвал отличным результатом и настоящим подарком для региона.
Опыт теперь необходимо тиражировать по всей республике. Работа на этом предприятии налаживается, в скором времени, по поручению Президента, обновленный райагросервис передадут на баланс председателю Шкловского райисполкома и губернатору Могилевской области. Комплектование ремонтных мастерских продолжается. Планируется, что рабочими местами здесь обеспечат более 60 человек.