Лукашенко: надо сделать так, чтобы райагросервисы не были пасынками у наших заводов

Александр Лукашенко 13 июля приехал в Шкловский район. Именно этот регион стал своеобразной экспериментальной базой в АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История вопроса. Агросервисы – советское наследие. Их сначала развалили по всей стране, затем после поручения Первого начали восстанавливать. Глава государства всегда держал на контроле этот вопрос. С 2003 года создана отдельная структура – «Белагросервис». В составе – 125 организаций, в основном райагросервисы и сельхозтехники, а в штате 14 тысяч человек. Население небольшого райцентра. Чудо, если мы сделаем такие ремонтные мастерские – Лукашенко в Шкловском районе. Фишкой этого проекта стал современный подход. Строили под технологии. Поэтому площади – оптимальные, логистика – продуманная. Но у Первого есть сомнения. Поручал создать типичный агросервис, а получились? К работам надо привлекать разные формы собственности. Тех, кто дешевле.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Генподрядчиком здесь у нас была компания «Релайф». Мы выбрали по конкурсу частные компании. На субподряде работали все: и мои организации, РСТ, и БелЭЗ, и вот это наша местная ПМК. Поэтому генподрядчик был частник, но основную работу он выполнил. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Значит, надо посмотреть по стоимости. Если этот частник нормально строил, не завышая нигде цены, то его надо использовать тогда. Везде надо использовать. Чтобы частники не обижались, что с ними мы не работаем. Мы будем работать, но надо делать дешево, сердито и вот так.