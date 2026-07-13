«Должна быть система». Лукашенко расставил акценты в привлечении в Беларусь трудовых мигрантов

Комплектование ремонтных мастерских продолжается. Планируется, что рабочими местами здесь обеспечат более 60 человек. Новые вакансии для района, безусловно, новость хорошая. Однако в масштабах страны кадровый вопрос в АПК рассматривается гораздо шире.

В приоритете – функциональность и технологичность. Работа на предприятии в Шклове налаживается. В скором времени по поручению главы государства обновленный райагросервис передадут на баланс председателю Шкловского райисполкома и губернатору Могилевской области.

То, что возвели в Шклове, Александр Лукашенко назвал отличным результатом и настоящим подарком для региона. Теперь этот опыт необходимо тиражировать по всей республике. Главное условие Президента – жесткий финансовый расчет. Александр Лукашенко поручил провести полную ревизию пустующих агросервисов и просчитать затраты на строительство.

Порядок, дисциплина и тотальный контроль хозяйственности. Президент Беларуси поручил наладить восстановление сельхозтехник в каждом районе. Такую задачу глава государства поставил сегодня, 13 июля, во время рабочей поездки в Шкловский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. Украинцы поехали, россияне многие едут к нам работать. Сейчас мы вели переговоры с Мирзиёевым Шавкатом Миромоновичем, я его попросил, есть ли в Узбекистане тяжелая проблема с трудоустройством людей. И, конечно, людей надо обеспечить, потому что это взрывная масса.

Это очень опасно, когда молодежь или взрослые не работают. Я ему предложил, у нас есть система, посольство определяет там. В первом приближении смотрят, кого можно, кого нельзя. Здесь руководитель, он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек – столько-то, какие по специальности – такие. Он набирает себе.

Из Узбекистана люди приедут, они с удовольствием к нам едут. В ближайшее время целая партия, около 200 человек готовы к нам приехать сюда. Пока для Витебской области, потому что там вообще людей мало. Надо посмотреть Юго-Восток. Вот мы были в Могилевской области. Надо посмотреть, сколько надо людей, какие. На стол, ребята.

Если кто-то не доучился, мы обучим здесь. Если кто-то специалист с большой душой, желательно с семьями. Люди нужны будут, нам они очень нужны сегодня в сельском хозяйстве. Нам выгодно что от Узбекистана? Люди есть, а земли у них нет, продукты питания завозит. Богатая страна, она золото добывает, медь и прочее и тратит это на то, чтобы купить продукты питания.

Я им предложил: давайте, ваши люди, наши люди, допустим, в Витебскую область приехали, взяли эту интеграционную структуру, что мы мучаемся. В Могилевской области, во всех областях, в Гродненской, в Брестской тоже хватает таких мест. Приезжаете, обрабатываете землю, платите налоги, все как положено. Мы вам продаем эту продукцию в Узбекистан. Стабильный рынок, 40 миллионов человек, быстрорастущий рынок. Мы готовы оттуда взять людей, но должна быть система. Она у нас есть.

Александр Лукашенко озвучил главные задачи на нынешнюю уборочную кампанию – это наличие исправной техники и готовность механизаторов для работы на ней. Как доложил Президенту глава Минсельхозпрода, в стране уже убрано 40 % площадей озимого ячменя. Более активной уборке мешали недавние дожди. В связи с этим особое внимание со стороны главы государства к работе зерносушильных комплексов.