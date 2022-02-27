Лукашенко о требованиях России: «Надо остановить войну. И на это надо идти и восстанавливать Украину»

Новости Беларуси. О том, что каждый голос важен и каждый голос главный, неоднократно говорил Александр Лукашенко. 27 февраля глава государства тоже сделал свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я посмотрел. Слушайте, все возмутились – денацификация. Что это такое? Разобраться с этими, как они их называют, нациками и бандеровцами. Ну я вот так вот опускаюсь на землю. Хорошо, будут разбираться с этими нациками. Скажите, а у них, что, на лбу написано? На лбу у них написано, кто они? Нет. Это как у нас в свое время, помните – «Чемодан, вокзал, Россия»? А кого сажать на чемодан? Может, тебя, может, тебя, может, меня. Чем мы отличаемся от русских? Мы же ничем от них не отличаемся. То же самое с этой денацификацией. Согласитесь, хорошо, денацификация. Не будет нациков – будут нормальные, национально свядомыя люди, националисты пускай будут. Не бандеровцы. Чего вы упрямитесь? Потому что завтра будет поздно. Завтра вы вообще и нациков, и нормальных украинцев потеряете. Или демилитаризация. Ну станьте вы такой республикой, как Беларусь. Без ядерного оружия. Не требуйте и не пугайте мир, что вы ядерное оружие начнете производить. Технологии-то с советских времен остались. Там же ракетное производство было. И технологии были. Дальше, что там россияне еще требуют? По Донбассу и Крыму. Так они уже не украинские. То есть то, что сегодня предлагает Россия переговорами и проекты решений, это уже все есть. Просто надо остановить войну. И на это надо идти и восстанавливать Украину.