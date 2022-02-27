Лукашенко о требованиях России: «Надо остановить войну. И на это надо идти и восстанавливать Украину»

Новости Беларуси. О том, что каждый голос важен и каждый голос главный, неоднократно говорил Александр Лукашенко. 27 февраля глава государства тоже сделал свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О том, что каждый голос важен и каждый голос главный, неоднократно говорил Александр Лукашенко. 27 февраля глава государства тоже сделал свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я посмотрел. Слушайте, все возмутились – денацификация. Что это такое? Разобраться с этими, как они их называют, нациками и бандеровцами. Ну я вот так вот опускаюсь на землю. Хорошо, будут разбираться с этими нациками. Скажите, а у них, что, на лбу написано? На лбу у них написано, кто они? Нет. Это как у нас в свое время, помните – «Чемодан, вокзал, Россия»? А кого сажать на чемодан? Может, тебя, может, тебя, может, меня. Чем мы отличаемся от русских? Мы же ничем от них не отличаемся. То же самое с этой денацификацией. Согласитесь, хорошо, денацификация. Не будет нациков – будут нормальные, национально свядомыя люди, националисты пускай будут. Не бандеровцы. Чего вы упрямитесь? Потому что завтра будет поздно. Завтра вы вообще и нациков, и нормальных украинцев потеряете. Или демилитаризация. Ну станьте вы такой республикой, как Беларусь. Без ядерного оружия. Не требуйте и не пугайте мир, что вы ядерное оружие начнете производить. Технологии-то с советских времен остались. Там же ракетное производство было. И технологии были. Дальше, что там россияне еще требуют? По Донбассу и Крыму. Так они уже не украинские. То есть то, что сегодня предлагает Россия переговорами и проекты решений, это уже все есть. Просто надо остановить войну. И на это надо идти и восстанавливать Украину.
Вы думаете, что Запад будет Украине помогать восстановиться? Что, Афганистану помогли, Ираку помогли? Так там нефть, там все, что нужно в земле американцам, там все есть. Однако они это не восстанавливают. И не будут они Украину восстанавливать. С повестки дня уйдет Украина, и про нее забудут. Так же было всегда. Когда-то мы были в этой повестке, Азербайджан с Арменией. И кто это помнит? Уже никто не помнит. А страдать будет украинский народ. Поэтому мы ждем-с. Все сидят в Гомеле, ждут. Приедут – будут переговоры. Не приедут – как президент России мне вчера сказал – что же делать, значит, это их выбор. Поэтому последний раз я обращаюсь к этому вопросу. И вот, с учетом, что мы с журналистами встречаясь, я предлагаю взять голову в руки (по-народному скажу) и принять какое бы это ни было решение. Жизнь человека дороже. И не надо сваливать на белорусов. Цель одна, я же это понимаю. Американцы, втянув Украину в войну против России, хотят заодно решить и белорусский вопрос. Не получится, мы не настолько глупы. В этой операции наша роль состоит, я об этом уже сказал во второй день конфликта, в том, чтобы в спину русским не ударили с севера и с запада. Это наша задача, и мы это сделать не позволим.
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