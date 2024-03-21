Более тысячи операций в год. Вот как в Беларуси помогают детям с заболеваниями сердца

К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны. Детскую кардиохирургию в Беларуси после обретения независимости прошлось создавать фактически с нуля. За 30 лет многие виды сложнейших операций удалось поставить на поток. Сегодня это высокотехнологичная рутина. Как, например, лечение детской аритмии. Это когда крошечное сердце бьется нерегулярно.

Виталий Кадочкин, кардиохирург РНПЦ детской хирургии:

2017-2018 – начало потоковых операций при данных проблемах у детей. Сейчас европейская клиника не может похвастаться, среднее количеством операций больше 50 в год при такой редко встречаемой патологии нарушения ритмов сердца у детей. Наша клиника на протяжении шести лет выполняет больше 50. В прошлом году выполнила 158 таких вмешательств. На данный момент в Беларуси есть возможность выполнять при очень узкой, сложной патологии нарушения ритмов сердца детей вмешательства с возвратом ребенка полностью в обычную жизнь, даже никаких ограничений по физическим нагрузкам по профессиональному спорту у них нет. А это для ребенка возможность забыть страшные месяцы, а иногда и годы жизни. Но прежде командная, кропотливая, ювелирная работа кардиохирургов. Где оступиться непозволительно даже на доли миллиметра.

Павел Черноглаз, заведующий рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии:

При работе с сердцем, особенно маленьким, ранимым сердцем, если это сложный порок, если неправильно циркулирует кровь в сердце, сердце ранимое, даже прикосновение катетером к какой-то зоне может вызвать аритмию. Надо понимать, где ты находишься. Я слушаю всех во время операции, если анестезиолог говорит, что отойди, это секунда. Иногда нельзя остановиться, тогда ты спрашиваешь анестезиолога: «Ты можешь поддерживать гемодинамику у пациента?» Иногда анестезиолог говорит, что стоп. Я говорю всегда, что остановились, дышим, думаем. Операция на детском сердце – это действительно история про «семь раз отмерь». И двигаться по этому «хрупкому льду» шаг за шагом помогают новейшие технологии. Виталий Кадочкин:

Катетер в сердце имеет датчик, как телефон, устанавливает точные координаты, где вы находитесь. Точно так же можем установить точные координаты кончика катетера в сердце. Шаг нашего движения уже не под контролем глаза, а под контролем этой системы, составляет доли миллиметра. Самый распространенный порок сердца – дефект перегородки. Раньше, чтобы его исправить, ставили «заплатку» на остановленный орган. Сегодня по сосудам доставляют крошечный зонтик, раскрывая его в самом сердце. На все 30 минут и никаких разрезов. Но бывают случаи, когда детское сердце нужно останавливать на несколько часов.

Юрий Линник, заведующий отделом детской кардиохирургии РНПЦ детской хирургии:

Это сердечко пациента возраста 6 месяцев, поэтому мы должны подходить к операции очень подготовленными, четко понимая анатомию, а не изучая ее во время операции на сердце ребенка, которое остановлено, когда мы тратим на это драгоценные минуты, во время которых могли бы уже исправлять дефект. В некотором смысле нам помогает методика 3D-печати, когда еще до самой операции мы на основании компьютерной томографии изготавливаем макет сердца пациента, который соответствует и по размерам, и по анатомическим особенностям, каким-то нюансам. На нем мы можем определенные моменты изучить, смоделировать, отработать отдельные этапы операции. Более 1 000 операций в год – для белорусской детской кардиохирургии это крейсерская скорость. А здесь мы на высоте и среди соседей, и в мировом масштабе. Но за каждой цифрой статистики судьба маленького человека.

Александр Шалькевич, заведующий кардиореанимационным отделением РНПЦ детской хирургии:

Ребенок не может пожаловаться, не может сказать, выразить боль. Только может плакать. Организм маленький – 3-4 килограмма, у них все маленькое, сосуды маленькие, мы должны поставить специальное оборудование, поставить специальные вены, катетеры. В этом нюанс. Этот нюанс, пожалуй, самый главный. И когда за дело берется хирург, и задолго до этого.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии, кандидат медицинских наук, доцент:

Одно дело – посмотреть сердце взрослого, другое дело – компьютерный томограф, который должен показать нам не просто сердце ребенка новорожденного, сердце размером 1,5 сантиметра, но еще на этом сердце показать структуры, которые нам важны. У нас этот аппарат самый точный, с минимальнейшей нагрузкой, самый быстрый. Сердце новорожденного томограф снимает за 1 секунду. Это, конечно, высший пилотаж. На языке медиков – четвертый, самый сложный уровень оказания помощи. И малышам, только что появившимся на свет, и пациентам в почтенном возрасте. Именно здесь столичные кардиологи чаще всего первопроходцы. Но их задача не только закрепить результат, но и передать эстафету дальше. Только так и никак иначе можно удержать мировую марку в лечении самого жизненно важного органа.