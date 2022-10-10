В Минской области с начала года произошло свыше 500 ДТП

Новости Беларуси. В Минской области с начала 2022 года произошло свыше 500 дорожно-транспортных происшествий. 92 человека погибли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В осенний период в связи с сокращением светового дня и неблагоприятными погодными условиями велосипедисты и пешеходы наиболее подвержены риску попасть в ДТП. Чтобы предупредить подобные случаи, инспекторы ГАИ усилили контроль за уязвимыми участками дорожного движения. Под пристальным вниманием – соблюдение правил проезда пешеходных переходов автомобилистами, а также нарушение ПДД пешеходами.

Александр Сакович, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Пуховичского РОВД:

С начала года привлечено 883 велосипедиста и пешехода по статье 18.20, часть 1, а также статье 18.20, часть 2. Профилактика проходит регулярно всеми службами милиции. Это касается и выступлений в трудовых коллективах, выступлений в учреждениях образования.