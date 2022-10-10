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В Молодечно завершают обустройство новой велодорожки длиной 300 метров

10 октября 2022 14:13
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Новости Беларуси. В Молодечно появится новая вело-пешеходная дорожка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Строительные работы уже начались.

В Молодечно завершают обустройство новой велодорожки длиной 300 метров-1

Велозону обустраивают в городском Комсомольском парке. Общая протяженность велодорожки – 300 метров. Она соединит улицу Святоянскую и переулок Литейный. Уже нанесли специальную разметку с разделительной полосой для велосипедистов и пешеходов. На объекте также предусмотрят озеленение и освещение.  

В Молодечно завершают обустройство новой велодорожки длиной 300 метров-4

Андрей Васильев, инженер по техническому надзору за строительством службы заказчика жилищно-коммунальных услуг Молодечненского района:  
Данный объект служит пешеходно-транспортной связью двух жилых районов города Молодечно. Передвижение граждан в любое время года, в любую погоду будет осуществляться беспрепятственно. Проектом предусмотрено устройство пешеходных дорожек и велосипедной дорожки из мелкоштучной бетонной плитки, устройство наружных сетей освещения.  

В Молодечно завершают обустройство новой велодорожки длиной 300 метров-7

Обустройство велодорожки начали в августе. Все работы завершат до конца октября. Кроме того, в Молодечно ведется ремонт дорог во дворах и создается безбарьерная среда.  

# Социальная инфраструктура # общество # Андрей Васильев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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