В Молодечно завершают обустройство новой велодорожки длиной 300 метров

Новости Беларуси. В Молодечно появится новая вело-пешеходная дорожка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Строительные работы уже начались.

Велозону обустраивают в городском Комсомольском парке. Общая протяженность велодорожки – 300 метров. Она соединит улицу Святоянскую и переулок Литейный. Уже нанесли специальную разметку с разделительной полосой для велосипедистов и пешеходов. На объекте также предусмотрят озеленение и освещение.

Андрей Васильев, инженер по техническому надзору за строительством службы заказчика жилищно-коммунальных услуг Молодечненского района:

Данный объект служит пешеходно-транспортной связью двух жилых районов города Молодечно. Передвижение граждан в любое время года, в любую погоду будет осуществляться беспрепятственно. Проектом предусмотрено устройство пешеходных дорожек и велосипедной дорожки из мелкоштучной бетонной плитки, устройство наружных сетей освещения.