«С утра до ночи работаем». Что говорят аграрии, которые получили награды за уборочную?

Новости Беларуси. По итогам жатвы молодой экипаж механизаторов из сельхозпредприятия «Речень» стал лучшим в Любанском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Евгений Кукреш и Евгений Кремень намолотили почти 2 500 тонн зерна. Они удостоены областной награды. Также лучшим в районе признан водитель из сельхозпредприятия «Талица-агро» Вячеслав Брагинец. Сейчас аграрии заняты уборкой кукурузы. Материал Анны Куртасовой.

Евгений Кукреш и Евгений Кремень – опытные механизаторы. Уже пару лет работают в тандеме на сельхозпредприятии «Речень» Любанского района. Друг друга понимают с полуслова. Поэтому и работают слаженно. От этого и хорошие результаты. На жатве намолотили почти 2 500 тонн зерна. За что и получили свою первую областную награду.