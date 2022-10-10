«С утра до ночи работаем». Что говорят аграрии, которые получили награды за уборочную?
Новости Беларуси. По итогам жатвы молодой экипаж механизаторов из сельхозпредприятия «Речень» стал лучшим в Любанском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Евгений Кукреш и Евгений Кремень намолотили почти 2 500 тонн зерна. Они удостоены областной награды. Также лучшим в районе признан водитель из сельхозпредприятия «Талица-агро» Вячеслав Брагинец. Сейчас аграрии заняты уборкой кукурузы.
Материал Анны Куртасовой.
Евгений Кукреш и Евгений Кремень – опытные механизаторы. Уже пару лет работают в тандеме на сельхозпредприятии «Речень» Любанского района. Друг друга понимают с полуслова. Поэтому и работают слаженно. От этого и хорошие результаты. На жатве намолотили почти 2 500 тонн зерна. За что и получили свою первую областную награду.
Евгений Кукреш, механизатор сельхозпредприятия «Речень»:
Стараемся, убираем. С утра до ночи работаем, не покладая рук. Погода была хорошая, так что убрали вовремя. Результатом довольны. Награда первая. Если честно, даже не ожидали.
Подробности в видеоматериале.