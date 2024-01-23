Лукашенко о ситуации на границе: «Мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря!»

Решение на охрану государственной границы сегодня, 23 января, подписал Президент. Обсуждение этого документа стало продолжением серии совещаний на высшем уровне по вопросам безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, на прошлой неделе во Дворце Независимости обсуждали Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину. И если их обновленные проекты будут принимать на Всебелорусском народном собрании, то мероприятия по охране рубежей утверждает глава государства. Ситуацию на границе Александр Лукашенко характеризует как напряженную, но она прогнозируема и контролируется силовым блоком. Так должно быть и впредь: и в воздухе, и на земле. Президент призывает всех ответственных к бдительности. Повышенное внимание – к малейшим деталям, которые в критический момент могут обернуться для страны непоправимыми последствиями. Тему продолжит Алена Сырова.

Доброе утро! Попрошу вас, присаживайтесь. Жесткие ноты в голосе Главнокомандующего этим утром в начале традиционного мероприятия присутствующих в Красном зале Дворца Независимости напрягли еще больше. Хотя каждый из генералов максимально погружен в текущую ситуацию вокруг Беларуси, и обилие информации, которым они обладают, уж точно не дает возможности расслабиться, напротив, подталкивает к постоянному поиску вариантов: как стать сильнее и гарантировать безопасность стране. Сегодня в центре внимания Президента ситуация у рубежей Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мероприятие традиционное, из года в год повторяющееся, но очень важное в силу той обстановки, которая разворачивается вокруг Беларуси, наших границ. Поэтому сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеет свою особенность в том, что у нас особая ситуация. Год назад при аналогичных обстоятельствах Александр Лукашенко характеризовал ее схоже. Лукашенко: обстановка вокруг Беларуси не такая простая. Почему 2023 год особенный для охраны границы?

Используя медицинскую терминологию, можно было бы сказать, что состояние дел стабильно тяжелое и прогнозы делать не стоит. Но можно диагностировать гиперактивность вокруг нас. На юге – война, на западе – и того хуже. Лукашенко доложили о ситуации вокруг границ Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси знают и «бойцов этих отрядов», которые готовы уже воевать против собственной страны. Александр Лукашенко:

Поэтому, как я всегда военным говорю и особенно министру обороны, мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря.

Про «не прозевать» – тезис от Александра Лукашенко звучит далеко не в первый раз, историю Президент хорошо знает, да и в генах белорусов еще живы воспоминания о том, как начиналась, хочется верить, последняя наша кровопролитная война. Нам хватило, поэтому жесткое требование сегодня – в вопросах безопасности лучше перебдить, чем упустить что-то важное. А наблюдать, к счастью, есть чем, но увы, есть и за чем. Наши соседи вооружаются, тренируются и готовятся отнюдь не дружить. Напротив, готовят диверсантов, настроенных на дестабилизацию ситуации в Беларуси и попытку госпереворота. Литва, Латвия и Польша накачиваются оружием и иностранным воинским контингентом. Вдоль наших границ постоянно летают разведчики.

Но это дело поляков, бывшее руководство которых смогло раскрутить их на сомнительную историю в сотни миллионов долларов, а теперь же хотят отыграть ее обратно. Для нас же куда актуальнее наши внутренние дела и детали. И это важный момент. С сегодняшнего мероприятия Александр Лукашенко публично говорит о том, что черпает информацию из разных источников. Слишком много ответственности не его плечах, чтобы слепо доверять одному, от принятых им решений зависят миллионы жизней. Председатель ГПК – Президенту: «Возрос поток незаконной миграции». Подробности.

Александр Лукашенко:

Какова обстановка у нас на зеленой, как пограничники говорят, или сегодня белой границе (вся в снегу) и в воздушном пространстве? Это тоже граница. Повышенная активность наших соседей не может не вызывать опасений, и все возможные варианты должны быть просчитаны, тем более что эксперты уже окрестили 2024-й не иначе как годом провокаций. Наша задача – не стать их жертвами, не поддаться.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:

Посмотрите, о чем пишут в журнале Bild, The Economist, в других. О чем говорят политики, в конце концов тех же самых Франции, Германии, Соединенных Штатов? Они все собрались воевать с Россией. Понятно, и с нами как с Союзным государством, все без исключения. Где будут эти провокации? Я даю 100 %, первое – это будет Сувалкский коридор. Будет попытка отрезать Балтийский флот, изолировать. Одну часть в Балтийске, вторую – в Кронштадте. Третья составная часть, 2024 год, понятно, мы проведем нашу электоральную кампанию, но в 2025 году, я уверен практически, попытка будет нас покачать при помощи силового компонента с юга, о чем и говорил председатель Комитета государственной безопасности. И сколько еще таких точек будут нащупывать, поверьте, их очень много. И все это не случайно, мы все это можем просчитать. Это все есть у них в документах, вплоть до того, что в открытых документах. Что у них в закрытых, я думаю, там волосы дыбом встанут у нормального человека.