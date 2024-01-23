Вкуснее, чем у бабушки! На Городейском сахарном комбинате изготавливают импортозамещающую продукцию

Производство качественной продукции для обеспечения конкурентоспособности на мировой арене национальной экономики Беларуси. Одно из ключевых направлений, которое реализуют в Год качества. Сегодня в центральном регионе немало предприятий, которые уже заявили о себе далеко за пределами нашей страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В их числе Городейский сахарный комбинат, где постоянно совершенствуют качество готового продукта.

Сегодня на сахарном комбинате делают акцент на импортозамещение. Не так давно здесь начали выпускать новый для белорусского и даже российского рынка вид продукции – топпинг.

Александр Пальчевский, начальник производства сахарного комбината: Выпускается в бутылочках очень симпатичных, он натуральный, с абсолютно разными вкусами. И тот, кто попробовал, поймет, что даже вкуснее, чем бабушкино варенье. Стоит он дешевле, чем европейские аналоги.

А еще сахарный комбинат – лидер по внедрению импортозамещающего оборудования. Вот уже более 15 лет предприятие закупает технику у белорусских производителей. Итог – все работает как часы.

Александр Пальчевский:

Когда строили сухую подачу свеклы, мы были вторым заводом, на котором она была внедрена в Беларуси, и первыми в СНГ, кто сделал сухую подачу силой белорусских производителей. Даже без грузовой наладки, первый запуск прошел успешно и работает до сих пор. Разница в стоимости между самым дешевым европейским производителем и белорусским была более 100 тысяч евро.

Почти весь сахар на комбинате – категории экстра. Именно он пользуется спросом у кондитеров и производителей напитков.