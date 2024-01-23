Белорусские пекари восхитили весь мир! Как соцсети продвигают товары из нашей страны

«Батон в ладошке» – видео под таким названием собрало почти полтора миллиона просмотров. Белорусские пекари поразили публику. Их профессиональные заслуги оценили коллеги в разных уголках планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, нашлись и скептики. Как социальные сети продвигают белорусские товары и почему качество всегда превыше? Репортаж Кристины Протосовицкой.

«Батон – в ладошке». Видео облетело социальные сети и собрало почти полтора миллиона просмотров. Изделие сразу же принимает прежнюю форму. В комментариях люди не верят глазам, просят такого эффекта для своих сантиметров в талии после праздников и, конечно, задаются вопросом: как такое возможно? Возможно все – отвечают в Березе.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Для чистоты эксперимента. Тот самый цех, тот самый хлеб. Чтобы выпечь батон, понадобится два с половиной часа. Здесь остывшие экземпляры, мы, конечно же, сжимать его не будем, но немножко качество проверим. Пекари бы сказали браво!

Батон оказался новинкой. В составе по классике – мука, дрожжи, масло, закваска. Пористость, эластичность, равномерность, упругость – характеристики хлеба, на которые влияет сырье и технологии. Мука из брестского зерна с повышенной клейковиной и еще несколько секретов. Выпекают ровно 22 минуты.