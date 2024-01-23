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Белорусские пекари восхитили весь мир! Как соцсети продвигают товары из нашей страны

23 января 2024 17:33
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«Батон в ладошке» – видео под таким названием собрало почти полтора миллиона просмотров. Белорусские пекари поразили публику. Их профессиональные заслуги оценили коллеги в разных уголках планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, нашлись и скептики. Как социальные сети продвигают белорусские товары и почему качество всегда превыше?

Репортаж Кристины Протосовицкой.

Белорусские пекари восхитили весь мир! Как соцсети продвигают товары из нашей страны-1

«Батон – в ладошке». Видео облетело социальные сети и собрало почти полтора миллиона просмотров. Изделие сразу же принимает прежнюю форму. В комментариях люди не верят глазам, просят такого эффекта для своих сантиметров в талии после праздников и, конечно, задаются вопросом: как такое возможно? Возможно все – отвечают в Березе.

Белорусские пекари восхитили весь мир! Как соцсети продвигают товары из нашей страны-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Для чистоты эксперимента. Тот самый цех, тот самый хлеб. Чтобы выпечь батон, понадобится два с половиной часа. Здесь остывшие экземпляры, мы, конечно же, сжимать его не будем, но немножко качество проверим. Пекари бы сказали браво!

Белорусские пекари восхитили весь мир! Как соцсети продвигают товары из нашей страны-7

Батон оказался новинкой. В составе по классике – мука, дрожжи, масло, закваска. Пористость, эластичность, равномерность, упругость – характеристики хлеба, на которые влияет сырье и технологии. Мука из брестского зерна с повышенной клейковиной и еще несколько секретов. Выпекают ровно 22 минуты.

Белорусские пекари восхитили весь мир! Как соцсети продвигают товары из нашей страны-10

Татьяна Колончук, инженер-технолог Березовского комбината кооперативной промышленности:
Важным критерием оценки качества хлеба является состояние его мякиша. Мякиш должен быть не липким, не влажным. При нажатии возвращаться в свою первоначальную форму.
Какова была реакция коллег на видео?
Профессионалы своего дела, коллеги, глядя на это видео, понимают, что наши батоны соответствуют всем стандартам качества. И поэтому они даже обращались к нам с просьбой поделится рецептом.

В чем секрет качества хлеба – смотрите в сюжете.

# Предприятия Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая

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