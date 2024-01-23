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Новую редакцию генплана Минска вынесут на общественное обсуждение

23 января 2024 17:32
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Завершается корректировка генерального плана столицы. В новой редакции документа отражены перспективы развития города до 2030 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новую редакцию генплана Минска вынесут на общественное обсуждение-1

Сейчас он находится на этапе согласования проектных решений. Генплан – главный стратегический документ, определяющий границы перспективной городской черты, функциональное назначение территорий, развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Его разрабатывают примерно на 30 лет. В 2010-м и 2016-м в документ были внесены корректировки.

Новую редакцию генплана Минска вынесут на общественное обсуждение-4

Ольга Верамей, директор предприятия «Минскградо»:
Пока еще в процессе согласование. У нас еще два государственных органа, которые в настоящее время согласовывают проектное решение. Как только оно будет согласовано, будет выставлена стратегическо-экологическая оценка данного проекта на общественном обсуждении, как и сам генеральный план Минска, с перспективой развития до 2030 года.

Всего в 2024 году в работе предприятия «Минскградо» находятся 47 проектов, еще примерно по 30-ти ожидается заключение договоров по итогам тендерных торгов.

# Государственная политика # общество # Ольга Верамей # Новости Минска и Минской области

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