Новую редакцию генплана Минска вынесут на общественное обсуждение

Завершается корректировка генерального плана столицы. В новой редакции документа отражены перспективы развития города до 2030 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас он находится на этапе согласования проектных решений. Генплан – главный стратегический документ, определяющий границы перспективной городской черты, функциональное назначение территорий, развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Его разрабатывают примерно на 30 лет. В 2010-м и 2016-м в документ были внесены корректировки.

Ольга Верамей, директор предприятия «Минскградо»:

Пока еще в процессе согласование. У нас еще два государственных органа, которые в настоящее время согласовывают проектное решение. Как только оно будет согласовано, будет выставлена стратегическо-экологическая оценка данного проекта на общественном обсуждении, как и сам генеральный план Минска, с перспективой развития до 2030 года.

Всего в 2024 году в работе предприятия «Минскградо» находятся 47 проектов, еще примерно по 30-ти ожидается заключение договоров по итогам тендерных торгов.