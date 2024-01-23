Председатель ГПК – Президенту: «Возрос поток незаконной миграции»

Президент Беларуси утвердил решения на охрану государственной границы органами пограничной службы, а также в воздушном пространстве в 2024 году. Приоритетные усилия сосредоточат на мероприятиях по выявлению и пресечению вызовов и угроз национальным интересам Беларуси в пограничном пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент заслушал доклады руководителей Погранкомитета и Генштаба. Председатель ГПК рассказал о силах и средствах, которые задействованы в обеспечении пограничной безопасности с белорусской стороны, а также контингенте в сопредельных странах. Так, в Латвии к охране госграницы наряду со штатными подразделениями привлечены военнослужащие и сотрудники полиции этой страны.

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

На латвийском участке в 2023 году значительно возрос поток незаконной миграции, которая выражается в активности попыток выдворения мигрантов на нашу территорию. Литвой государственная граница с Республикой Беларусь охраняется силами двух пограничных отрядов, приграничная территория Литвы активно используется для дислокации подразделений Вооруженных сил США и Германии. Проведение с их участием учений оперативно-тактического уровня. Всего в 2023 году было проведено до 12 учений. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кроме пограничного контингента, они подтянули туда Вооруженные силы, и Латвия, и Литва особенно, в том числе и иностранные? Константин Молостов:

Особенно Литва, товарищ Президент. Германия, США преобладают, контингент.

Александр Лукашенко:

Военным надо иметь в виду и держать их, откровенно скажем, в прицеле. Константин Молостов:

Со стороны Республики Польши на созданном заграждении в виде забора высотой 5 метров с системой видеонаблюдения и противоподкопов проводят ежедневную воздушную разведку и патрулирование вдоль государственной границы. Александр Лукашенко:

Меня информируют мои источники – в том числе и пограничники, и военные – официально, что этот забор против мигрантов практически не работает. Мигранты его преодолевают без проблем. Это так или нет? Константин Молостов:

Совершенно верно. Сами поляки оценивают эффективность своего забора всего лишь в 60 %. Не более.