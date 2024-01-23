На юге – война, на западе – и того хуже. Лукашенко доложили о ситуации вокруг границ Беларуси

Проявлять бдительность на фоне милитаристской обстановки в соседних странах – соответствующее заявление Президент Беларуси сделал при утверждении решений на охрану государственной границы в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие традиционное. Среди его участников – госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин, председатель Госпогранкомитета Константин Молостов, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич. В силу той обстановки, которая разворачивается вокруг Беларуси, как подчеркнул глава государства, требуется особое отношение к безопасности наших рубежей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеет свою особенность именно в том, что у нас особая ситуация. На юге – война. На западе (Польша, Литва, балтийские государства) – и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены. Мы их знаем. Знаем «бойцов» этих отрядов, которые готовы уже воевать против собственной страны. Поэтому, как я всегда военным говорю, особенно министру обороны: мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря. Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе. Поэтому бдительность и еще раз бдительность. Пока, должен сказать, вы неплохо выполняете свои функции. Мы усилили государственную границу армией. Какова функция, роль армии, как мы ее там выполняем, оказывая поддержку и содействие нашим пограничным войскам?

Александра Лукашенко интересовала обстановка на наземной границе и в воздушном пространстве. Президент заслушал доклады руководителей Погранкомитета и Генштаба. Председатель ГПК рассказал об обстановке на госгранице. Она остается стабильно напряженной, но вместе с тем прогнозируемой и контролируемой.

Так, в 2023 году на латвийском направлении возрос поток незаконной миграции, а также количество попыток вытеснения беженцев с применением силы с другой стороны границы. На приграничной территории Литвы активно идет дислокация подразделений Вооруженных сил США и Германии. С их участием регулярно проводятся учения оперативно-тактического уровня. Польская сторона, оградившись 5-метровым забором, ежедневно проводит воздушную разведку и патрулирование вдоль нашей госграницы.