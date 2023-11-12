Лукашенко о руководителях партий: «Эти люди должны быть исключительно государственные!»

Новости Беларуси. Президент внес ясность и в то, что такое конструктивная критика, чем должна заниматься та самая оппозиция и кто составит костяк любого политического объединения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Еще раз – все трансформации нашей политической системы, включая изменения Конституции, статуса ВНС, Избирательного кодекса и партийного законодательства, направлены лишь на то, чтобы она была устойчивой и сбалансированной. Чтобы не было возможности обрушить все с таким трудом выстроенное, выбив одну опору.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На смену нынешним руководителям, в том числе и Президенту, и другим, должны прийти люди молодые, энергичные, но обязательная задача – сохранить страну (подробности). Накануне парламентских выборов есть инициатива со стороны руководителей партий о выдвижении людей, поддержке их и так далее. Я просто вам советую: эти люди должны быть исключительно государственные. Такие, как сидящие передо мной руководители партий. Вам за них придется отвечать. И обязательно профессионалы. Можно вокруг себя собрать надежных людей, но если они будут не профессионалы, вы сразу же опростоволоситесь и опозоритесь перед людьми. Причем надо понимать, что каждое принимаемое на государственном уровне решение должно удовлетворять одновременно все группы населения.
Кто составит костяк партий и о чем Президент говорит с их руководителями? Главные тезисы встречи читайте здесь.