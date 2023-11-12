Лукашенко о руководителях партий: «Эти люди должны быть исключительно государственные!»

Новости Беларуси. Президент внес ясность и в то, что такое конструктивная критика, чем должна заниматься та самая оппозиция и кто составит костяк любого политического объединения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Еще раз – все трансформации нашей политической системы, включая изменения Конституции, статуса ВНС, Избирательного кодекса и партийного законодательства, направлены лишь на то, чтобы она была устойчивой и сбалансированной. Чтобы не было возможности обрушить все с таким трудом выстроенное, выбив одну опору.