Российско-белорусский грузовик на водороде выпустят в 2024-м

Экспорт белорусских автокомпонентов в Россию растет. В 2022 году наша страна поставила комплектующих для автомобилей на 150 миллионов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2023-м эксперты отмечают рост продаж, но однозначно есть резервы для более значительного объема поставок. Тем более никто не снимал с повестки задачи по импортозамещению.

Работа этих предприятий – движущая сила всего автопрома. Без их деталей с конвейера не сойдут знаменитые автогиганты. И сегодня они еще сильнее. В тот момент, когда на экономическом треке появились санкционные барьеры, они не только преодолели препятствия. Набрав обороты, заходят на новый круг. В автопланах не просто импортозамещение – создание грузовика на водороде.

Премьеру обещают уже в 2024-м. Для его разработки даже открыли совместное белорусско-российское предприятие. Из заграничного под капотом только одна деталь – биполярную пластину изготавливают по японской технологии. В остальном новинка – союзный продукт. Пока производство не серийное, поступил заказ на выпуск всего лишь 30 таких машин. Даже этого достаточно, чтобы окупить проект. Будущее у него есть – водородный транспорт намного экологичнее, потому становится все более востребован.