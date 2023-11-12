Какие автоновинки подготовили Беларусь и Россия? Обзор новейших технологий и опытных образцов

Экспорт белорусских автокомпонентов в Россию растет. В 2022 году наша страна поставила комплектующих для автомобилей на 150 миллионов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2023-м эксперты отмечают рост продаж, но однозначно есть резервы для более значительного объема поставок. Тем более никто не снимал с повестки задачи по импортозамещению. В 2022-м, когда на нас потоком грянули санкции, российское автомобилестроение поставили на ручник. Многие зарубежные бренды покинули Россию, а поставки импортных комплектующих свелись к минимуму. Но белорусские партнеры помогли проложить новый импортозамещающий путь. Оксана Семашко отправилась на наши предприятия, которые набирают производственные скорости и вместе с россиянами осваивают выпуск автоновинок.

Избавляться от чужих болтов и гаек и выпускать собственный продукт. Такая задача сейчас перед отечественной промышленностью. Тем более все возможности для этого есть, главное – не тормозить. Хотя именно тормоза – их новая фишка. На предприятии «БелОМО» испытывают системы привода ABS и EBS. Опытные образцы на серийной оснастке уже показали положительные результаты. Российско-белорусский грузовик на водороде выпустят в 2024-м – как он работает?

Мария Старостина, начальник отдела маркетинга и продаж автокомпонентов ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»:

Уже изготовлены макетные образцы всех элементов системы, которые входят, и они успешно прошли как ресурсные, так и климатические и стендовые испытания. На испытательном полигоне продолжается испытание алгоритма работы блока управления на составе автомобиля МАЗ. И к началу следующего года планируется выпустить данные аппараты на серийной оснастке уже. Чтобы удовлетворить аппетиты растущего рынка, предприятие увеличивает мощности.

Оксана Семашко, корреспондент:

Каждый месяц здесь производят более 60 тысяч пневмоаппаратов. Вот это корпус. Чтобы его наполнить всем необходимым и получить готовое изделие, понадобятся десятки деталей. Порядка 80 % продукции уходит на экспорт. Сейчас спрос на белорусские комплектующие для машиностроения колоссальный. За два года только российские автогиганты заказали в 2,5 раза больше деталей. Раньше флагманы покупали комплектующие австрийского и немецкого бренда. В белорусских ценят качество и простоту в обслуживании.

Александр Путицкий, начальник механосборочного производства узлов тормозных систем ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»:

Такие гиганты, как Уральский автомобильный завод, КАМАЗ, естественно, наш белорусский Минский автомобильный завод. На данный момент у нас очень большие объемы благодаря тому, что мы сегодня участвуем в программе по импортозамещению.

А на этом предприятии с перспективным интеллектуальным проектом уже работают давно. Пока выпускают десятками. Ажиотаж на инновационную линейку продукции у них еще с 1990-х. Конкурируют только с производителями из Китая.

Михаил Чернин, генеральный директор ОАО «Экран»:

Это законченный компонент, который управляет тормозами. На базе нее можно будет потом формировать и систему контроля состояния водителя (мы с этим тоже работаем). И таким образом предотвращать ДТП. От простого оборудования до, как здесь говорят, «мозгов» – комплексной всеуправляющей электроники. Сейчас на предприятии «Экран» переходят от мелкосерийного производства к серийному. Спрос превышает предложение. В планах больше чем в два раза нарастить поставки за счет развития интегрированных систем.

Михаил Чернин:

Мы ведем переговоры с российской компанией «ИТЕЛМА», которая занимается подобными системами для легковых автомобилей. Наша продукция предназначена для коммерческого транспорта: автобусы, автомобили, специальная техника.