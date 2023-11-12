Бельё было усыпано мухами! Блохи, дрозофилы и затопления – жильцы этих квартир живут в кошмаре

Новости Беларуси. Ситуация в сфере ЖКХ больше всего беспокоит белорусов и становится постоянным поводом для жалоб, которые уходят даже на самый высокий уровень, хотя при более детальном рассмотрении вопрос того и не стоит. Надо отметить, что уже было несколько попыток оживить коммуникацию по линии человек – коммунальщики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вспомнить один из последних проектов – создание службы 115.бел. Слышимость, может, и стала лучше, но от этого проблем у белорусов не убавилось. Анна Корольчук на неделе отправилась к тем, что нуждается в срочной коммунальной помощи и пыталась выяснить, почему система постоянно дает сбой.

Тамара Князева, жительница Гомеля:

Вода выплескивается из сливного отверстия ванны под напором. И когда начинает заливать, у меня под верх наливается ванна. И из туалета выбегает. Из туалета под самый верх.

В аварийной службе Тамару Сергеевну узнают по голосу. В последний год обладательница квартиры на первом этаже дома по улице Катунина обращается туда с незавидным постоянством. Сначала у жильцов затапливало подвалы, теперь вода доходит и до квартир. Каждый раз проблему решают локально: прочищают трубы, делают мелкий ремонт. Но накопительный эффект привел к новым последствиям. Из-за влажности подвал прогнил, пользоваться им стало невозможно. В такой среде разводятся насекомые.

Тамара Князева:

Там мухи выводятся. Дрозофилы. И они проникают в квартиру, в подъезд. Я повесила белье на балконе, смотрю, у меня на белье все как усыпано. Они даже туда проникли.

Недовольство пенсионерки разделяют и жильцы из других квартир.