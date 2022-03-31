«Восстанавливается до полугода и даже больше». Почему из-за коронавируса могут пропасть вкусовые рецепторы?

Жизнь после коронавируса. Два года назад COVID-19 накрыл всю планету, а тема пандемии стала самой обсуждаемой в мире. Тогда еще никто не знал, чем обернутся последствия перенесенного заболевания. О симптомах, которые недооценили сначала и том, как с ними бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Жалуются, что не могут есть мясо после перенесенного ковида. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Собственно, обоняние и вкусовые какие-то рецепторы – это все восстанавливается до полугода и даже больше.

Юрий Царев, телеведущий, переболел коронавирусом:

До полутора лет восстановление может быть вкусовых, обонятельных рецепторов. Алена Родовская:

Надо что-то делать либо подождать те самые полтора года, Елена?