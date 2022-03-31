«Восстанавливается до полугода и даже больше». Почему из-за коронавируса могут пропасть вкусовые рецепторы?

Жизнь после коронавируса. Два года назад COVID-19 накрыл всю планету, а тема пандемии стала самой обсуждаемой в мире. Тогда еще никто не знал, чем обернутся последствия перенесенного заболевания. О симптомах, которые недооценили сначала и том, как с ними бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Жалуются, что не могут есть мясо после перенесенного ковида.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Собственно, обоняние и вкусовые какие-то рецепторы – это все восстанавливается до полугода и даже больше.
Юрий Царев, телеведущий, переболел коронавирусом:
До полутора лет восстановление может быть вкусовых, обонятельных рецепторов.
Алена Родовская:
Надо что-то делать либо подождать те самые полтора года, Елена?
Елена Комар, терапевт:
Нет, надо, конечно. Но шесть месяцев, в общем-то, если уже не восстановилось, то можно, конечно, пытаться. У нас разработаны протоколы по лечению. Нужно лечить, заниматься.
Татьяна Савчик:
А чем лечат вообще такие вещи?
Елена Комар:
Самое главное, если нет обоняния во время начала заболевания, то сразу же начинать тренировать свои рецепторы. То, что может сделать сам человек – это использовать эфирные масла. Здесь я согласна с какими-то фитопрепаратами. Наносится на ватку несколько капель эфирного масла, три разных вкуса должно быть, и нюхается в течение минуты несколько раз в день. Через недельку можно сменит эти запахи.
Татьяна Савчик:
То есть как бы палитру постоянно расширять?
Елена Комар:
Да. Дальше, если отек уже случился, это все убирается. Соответственно, если уже дальше более серьезное нарушение, то это уже проявление поражения нервной системы.
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