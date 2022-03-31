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«Разница в том, какой вирус». Когда могут возникнуть симптомы постковидного синдрома у пациентов, перенёсших омикрон?

31 марта 2022 16:06
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Жизнь после коронавируса. Два года назад COVID-19 накрыл всю планету, а тема пандемии стала самой обсуждаемой в мире. Тогда еще никто не знал, чем обернутся последствия перенесенного заболевания. О симптомах, которые недооценили сначала и том, как с ними бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
Елена, скажите, пожалуйста – у нас уже было три волны коронавируса – постковидные синдромы меняются либо все-таки остаются теми же?  

«Разница в том, какой вирус». Когда могут возникнуть симптомы постковидного синдрома у пациентов, перенёсших омикрон?-1

Елена Комар, терапевт:  
Да, есть немножко разница в том, какой вирус вызывал ковид. Раньше симптомы возникали в течении какого-то времени после перенесенной инфекции – три месяца, четыре. Сейчас, после последней волны, симптомы возникают, в принципе, даже сразу.  

Алена Родовская:  
Врачи говорят о том, что омикрон переносится легче всего и постковидного синдрома практически нет. А я вам скажу честно по своему случаю, мне показалось, что перенесенный омикрон мне дал гораздо тяжелее последствий, чем, например, когда мы болели в первую волну. Хотя сам вирус действительно был легче.  

Елена Комар:  
Да, омикрон по проявлению клиническому протекает легче. Но в любом случае симптомы астении вирусной, в принципе-то, бывают при любой вирусной инфекции, не только при ковиде. Они выражены уже сразу, когда вы начинаете заболевать. Затем они остаются и продолжаются.  

«Разница в том, какой вирус». Когда могут возникнуть симптомы постковидного синдрома у пациентов, перенёсших омикрон?-4

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Только усугубляются, наверное?  

Елена Комар:  
У кого-то усугубляются. Все зависит еще от состояния иммунной системы до того, как вы заболели, от ваших сопутствующих заболеваний. Очень влияет индекс массы тела на течение болезни, особенно у молодых людей.  

Алена Родовская:  
Еще считается, что у кого, что болит – туда ковид и бьет.  

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# Коронавирус # общество # Алена Родовская # Елена Комар # Татьяна Савчик # Фотофакт

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