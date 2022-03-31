«Разница в том, какой вирус». Когда могут возникнуть симптомы постковидного синдрома у пациентов, перенёсших омикрон?

Жизнь после коронавируса. Два года назад COVID-19 накрыл всю планету, а тема пандемии стала самой обсуждаемой в мире. Тогда еще никто не знал, чем обернутся последствия перенесенного заболевания. О симптомах, которые недооценили сначала и том, как с ними бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Елена, скажите, пожалуйста – у нас уже было три волны коронавируса – постковидные синдромы меняются либо все-таки остаются теми же?

Елена Комар, терапевт:

Да, есть немножко разница в том, какой вирус вызывал ковид. Раньше симптомы возникали в течении какого-то времени после перенесенной инфекции – три месяца, четыре. Сейчас, после последней волны, симптомы возникают, в принципе, даже сразу. Алена Родовская:

Врачи говорят о том, что омикрон переносится легче всего и постковидного синдрома практически нет. А я вам скажу честно по своему случаю, мне показалось, что перенесенный омикрон мне дал гораздо тяжелее последствий, чем, например, когда мы болели в первую волну. Хотя сам вирус действительно был легче. Елена Комар:

Да, омикрон по проявлению клиническому протекает легче. Но в любом случае симптомы астении вирусной, в принципе-то, бывают при любой вирусной инфекции, не только при ковиде. Они выражены уже сразу, когда вы начинаете заболевать. Затем они остаются и продолжаются.