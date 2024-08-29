Выдували фигуры из раскалённого стекла прямо возле Президента! Вспоминаем визит Лукашенко на «Неман»

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Алена Сырова, политический обозреватель:

Апрель 2020-го, разгар пандемии, время, когда все берегли свои легкие. В тот момент Валерий Багинский выдувает зубра у раскаленной под тысячу градусов печи. Глава государства наблюдает за творческим процессом на стеклозаводе «Неман» и наверняка догадывается, что именно рук нашего героя дело и творение многих изумительно красивых изделий, которые есть и у главы государства. Вот, например, в нескольких шагах от приемной во Дворце Независимости. Этот аист «прилетел» во Дворец Независимости, в Зимний сад как раз после той самой встречи в Березовке, так что присмотритесь внимательнее, наверняка и у вас есть что-то от нашего героя. Особенное? Безусловно. Дорогое? Бесценное. Подсознательно понимаешь, что это не просто экскурсия – Президент пришел. Немножко волнения было

Валерий Багинский, отдельщик выдувных изделий экспериментально-художественного участка стеклозавода «Неман»:

Насчет безопасности никто ничего не говорил. Просто сказали, что будет Президент и нужно постараться. Единственное, что разместиться так, чтобы было хорошо для обозрения, чтобы он мог спокойно стоять и видеть, потому что у нас немножко стесненные условия для работы. Мы годами здесь работаем. И люди друг возле дружки очень тесно сотрудничают. Перекидывают через голову это стекло, оно летит, вроде жидкое, должно капнуть. Но это уже настолько отработано, что даже не задумываешься над этим. У тебя постоянно оно вращается, держится на месте. Об этом как-то и не задумывались. Сильно мы уже там ничем не размахивали. Делали, как и делали, нормальную работу. Какой-то нюансик все-таки был. Все-таки подсознательно ты понимаешь, что это не просто какая-то экскурсия. Это Президент пришел. И пришел посмотреть на то, как ты работаешь. И, по всей вероятности, то, что он потом подумает о тебе, о твоем производстве, это дорогого стоит. Немножко волнения, конечно, было. Не буду обманывать. Почему всю жизнь проработал на стеклозаводе и ни разу об этом не пожалел?

Валерий Багинский:

Изначально юношество, романтика, море влекло, тянуло. Хотел стать моряком, но не состоялся. А пришел на завод, посмотрел, как работают люди, хотя видел, как и отец работает, когда был маленьким. Попробовал сам – понравилось. И теперь действительно не жалею о том, что провел всю твою трудовую деятельность именно на предприятии. В большей степени я учился у мастеров, подсматривал, так сказать. Видел, как они работают с материалом, и сам пробовал. Что-то не получалось. Да, люди подходили, подсказывали. Ну, получается, как самоучка. Ты видишь, как работают старые мастера, что они могут сделать из этого материала, и тебе хочется повторить, а, может, даже в какой-то степени и превзойти их. И это очень захватывает, это мотивирует тебя вот к этому. И тогда не обращаешь внимания на какие-то неудобства какие-то, а тем более еще молодой, еще здоровье пышет, и ты не обращаешь внимание на трудности, тебя это устраивает, тебе интересно. Когда интересно, в каждой профессии, если ты работаешь с огоньком, с интересом, оно всегда получается. Лукашенко дал совет назначенцам: у каждого члена коллектива долен быть шанс – не надо рубить шашкой наголо – подробности. Когда продукцию делает человек, туда вкладывается душа

Валерий Багинский:

Везде в последнее время за границей стараются делать более автоматизировано, механически, какими-то конвейерами. То есть штамповать продукцию, чтобы делали роботы, не люди. Но когда делает человек, туда вкладывается душа. Это мое личное мнение. И тогда получается произведение гораздо интереснее, гораздо красивее. Мы видели много оборудования. И в Германии я был на стекольном заводе, и в Чехословакии. Там машина нарезает грань, а здесь – человек. И две большие разницы. Да, там точность. Но этого изыска, который можно сделать вручную, не получается. И поэтому, кто разбирается в этом, кто действительно ценит это. Почему ручная работа всегда дорого ценится? Потому что человек над этим работает не только руками, он еще и душой, и умом работает. Поэтому получается гораздо красивее, гораздо лучше. «У меня бригада состоит почти из одних пенсионеров»

Валерий Багинский:

Те, которые работают в своих мастерских, народные умельцы, они от себя ставят цену. У нас же есть службы, которые рассчитывают стоимость данной продукции, то есть себестоимость. Количество стекломассы потрачено, энергии, зарплату, все они считают, экономисты у нас есть, и поэтому выставляется нормальная цена. Это не от нас, мы работаем от государства. Мало сейчас приходят. У меня бригада состоит почти из одних пенсионеров. То есть люди, которые уже, как говорят, зуб съели на этой работе, они знают все нюансы этой работы. Конечно, с ними работать в команде очень легко, потому что каждый знает свою работу. Все эти моменты, все нюансы нашей работы, они все это понимают, и поэтому не надо никому подсказывать, все делается как на полуавтомате. А молодых… Сейчас нет такого притока молодых на производство. Уже неоднократно вели беседы на эту тему с прошлым руководством, с нынешним, что нужно все-таки готовить замену, потому что должна быть преемственность. То, что наработано годами, десятилетиями в нашем отделе, нужно кому-то передавать дальше, чтобы поколение новое уже отталкивалось от наших наработок и развивалось дальше, совершенствовалось. Так должно быть. Хоккеист, аист, знаки Восточного гороскопа. Узнали, на какой фабрике делают подарки для Президента. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы еще с вами немало сделаем. Но главное, мы должны сделать так, чтобы наши дети, опираясь на то, что сделали мы, сделали больше (подробности). Вы чем-то похожи на Президента? Алена Сырова:

Вы за Президентом наблюдали. Как вам кажется, вы на него чем-то похожи?