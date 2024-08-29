Марков заявил, что Мининформ будет поддерживать проекты, которые помогают людям разбираться в правде

Марат Марков, министр информации Беларуси:

Хочу, чтобы это услышали. Сейчас каждое средство массовой информации, независимо от того, республиканское оно, областное или районное, оно имеет значение. Вы не хуже меня знаете, что иногда районку читают с гораздо большим интересом, чем любую другую прессу, потому что она освещает проблемы именно этого региона. Есть 131-й указ, есть возможность помогать в том числе региональной прессе решать определенные задачи и проблемы. Но очень нужна инициатива от региональных СМИ, чтобы они понимали, насколько важно в электоральный период освещать те вопросы, которые непосредственно влияют на то, чтобы люди разбирались в тех нюансах политики. Проекты мы будем поддерживать в первую очередь те, которые помогают людям разбираться в правде.