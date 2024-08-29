Марков заявил, что Мининформ будет поддерживать проекты, которые помогают людям разбираться в правде
В предстоящей предвыборной кампании СМИ будут играть одну из ведущих ролей. Об этом заявил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 августа, как подчеркнул Александр Лукашенко, он принял с докладом главных идеологов страны. Во Дворце Независимости замглавы Администрации Президента Владимир Перцов, министр информации Марат Марков, пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, а также председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
Лукашенко о роли СМИ на предстоящих выборах: я призываю вас основываться на правде.
Как поделился по окончании встречи министр информации Беларуси, отдельно рассмотрели в том числе вопрос работы региональной прессы в предвыборный период.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
Хочу, чтобы это услышали. Сейчас каждое средство массовой информации, независимо от того, республиканское оно, областное или районное, оно имеет значение. Вы не хуже меня знаете, что иногда районку читают с гораздо большим интересом, чем любую другую прессу, потому что она освещает проблемы именно этого региона. Есть 131-й указ, есть возможность помогать в том числе региональной прессе решать определенные задачи и проблемы. Но очень нужна инициатива от региональных СМИ, чтобы они понимали, насколько важно в электоральный период освещать те вопросы, которые непосредственно влияют на то, чтобы люди разбирались в тех нюансах политики. Проекты мы будем поддерживать в первую очередь те, которые помогают людям разбираться в правде.
На правду Президент ориентирует и в вопросе создания нового круглосуточного телеканала в Беларуси. Накануне прошла публичная презентация проекта, участники сегодняшнего совещания проверили степень готовности к запуску в эфир. От недостатка инфоповодов новый телеканал страдать не будет. Ведь, как отметил глава государства, хватает тем, показывать которые без прикрас выгодно для Беларуси. Речь, например, о миграционном кризисе и украинском конфликте.
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