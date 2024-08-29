Лукашенко о роли СМИ на предстоящих выборах: я призываю вас основываться на правде

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И нам не надо кого-то за уши сюда тянуть – есть что показать людям. Да, у нас есть немало недостатков. Что поделать – у всех они есть, но сделано немало и надо это людям показать. А люди пусть уже определяют: что им делать и кого выбирать. Зачем нам что-то приписывать и врать? Мы покажем истинную политику. То самое по украинскому кризису. Абсолютно понятная честная политика. Тут я читаю – плохо становится – обзоры мировых средств массовой информации. Лукашенко то, Лукашенко завтра отдаст загад: пойдуць туды. Ніякіх загадаў, никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все. Я призываю вас основываться на правде.