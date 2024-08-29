Лукашенко о роли СМИ на предстоящих выборах: я призываю вас основываться на правде
В предстоящей предвыборной кампании СМИ будут играть одну из ведущих ролей. Об этом заявил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 августа, как подчеркнул Александр Лукашенко, он принял с докладом главных идеологов страны. Во Дворце Независимости замглавы Администрации Президента Владимир Перцов, министр информации Марат Марков, пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, а также председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
На повестку Президент вынес ряд вопросов. В том числе говорили о роли СМИ в грядущей предвыборной кампании. В этот период предстоит показать, чего Беларусь достигла за прошедшие годы. И, как отметил глава государства, врать нам не придется, потому что сделано немало.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И нам не надо кого-то за уши сюда тянуть – есть что показать людям. Да, у нас есть немало недостатков. Что поделать – у всех они есть, но сделано немало и надо это людям показать. А люди пусть уже определяют: что им делать и кого выбирать. Зачем нам что-то приписывать и врать? Мы покажем истинную политику. То самое по украинскому кризису. Абсолютно понятная честная политика. Тут я читаю – плохо становится – обзоры мировых средств массовой информации. Лукашенко то, Лукашенко завтра отдаст загад: пойдуць туды. Ніякіх загадаў, никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все. Я призываю вас основываться на правде.