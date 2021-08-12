Лукашенко о производстве вакцины: «Мне хотелось бы увидеть конкретные меры и шаги»

Новости Беларуси. В Беларуси борьба с коронавирусной инфекцией остается в числе приоритетных. Об этом глава государства заявил, посещая в Витебском районе фармпредприятие «БелВитунифарм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокотехнологичное производство сегодня специализируется на ветеринарных препаратах. Но возможностей гораздо больше – это одна из потенциальных площадок для выпуска отечественной вакцины. Об особенностях производства и о текущих вопросах развития предприятия в репортаже Ксении Худолей.

Многолетний опыт производства ветеринарных вакцин – фактически, готовая платформа работы с препаратами для людей. Позволяют и технологии, и кадровый потенциал. Для производства белорусской формулы здесь собираются построить новый корпус. А для этапа разработки и подготовки к промышленному выпуску уже есть лаборатории. Глава государства сразу делает акцент: долгосрочная перспектива – любые виды вакцин, не только коронавирус. Никаких противоречий в тандеме ветеринарной и человеческой медицины нет. Производить препараты для животных и людей в рамках одной компании – мировая практика. Так свое производство оптимизирует, к примеру, небезызвестная Pfizer. При этом у наших специалистов будет возможность маневрировать и совершенствовать вакцины в зависимости от гуляюших по стране штаммов вируса. О том, как дальше пойдет работа над белорусским препаратом, Президент 12 августа говорил напрямую со специалистами, которым предстоит отвечать за финальную версию вакцины. Глава государства провел совещание с теми, кто лично контролирует вирусную обстановку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По сути, у нас осталась одна нерешенная задача – получение собственной вакцины. Все, что вы просили, нормативно-правовая база создана, я подписал ряд документов для решения этой проблемы. В это непростое время за счет других направлений мы нашли 10 миллионов, и это только на первый этап, инновационных денег и бюджетных средств в пользу Минздрава и Академии наук. Осталось главное – результат. И в заявленные сроки. Мне хотелось бы увидеть конкретные меры и шаги, которые приведут к желаемой цели и дадут эффект. Для витеблян выбор этого предприятия для производства белорусской вакцины не только колоссальная ответственность, это огромный импульс для развития всего нашего северного региона. Вирус, к сожалению, никуда не уйдет в ближайшие годы. По-моему, это уже тезис не оспорим. Впрочем, тем для обсуждения было гораздо больше. Пандемия по-прежнему остается в топе задач для руководства страны. И хотя особенный путь, выбранный нами в борьбе с COVID-19, сегодня безмолвно признан успешным, расслабляться рано.