Лукашенко о производстве вакцины: «Мне хотелось бы увидеть конкретные меры и шаги»
Новости Беларуси. В Беларуси борьба с коронавирусной инфекцией остается в числе приоритетных. Об этом глава государства заявил, посещая в Витебском районе фармпредприятие «БелВитунифарм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокотехнологичное производство сегодня специализируется на ветеринарных препаратах. Но возможностей гораздо больше – это одна из потенциальных площадок для выпуска отечественной вакцины.
Об особенностях производства и о текущих вопросах развития предприятия в репортаже Ксении Худолей.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Волна за волной пандемия коронавируса продолжает сотрясать мир, эта болезнь стала частью нашей жизни. Но если раньше малоизвестный и агрессивный вирус мог застать врасплох страны и целые континенты, сегодня ситуация поддается контролю. Но только тех, кто действует быстро и комплексно.
В агрогородок Должа Витебской области Александр Лукашенко прилетел для решения конкретных вызовов пандемии. Перейти на новый этап должен процесс создания собственной вакцины от COVID-19. Здесь, на Витебщине, для белорусского препарата может открыться стратегическая локация «БелВитунифарм». Предприятие – флагман ветеринарной медицины. Сыворотки, вирусные и бактериальные вакцины – всего более 150 наименований ветпрепаратов, закрывающие 50 % потребности страны.
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Многолетний опыт производства ветеринарных вакцин – фактически, готовая платформа работы с препаратами для людей. Позволяют и технологии, и кадровый потенциал. Для производства белорусской формулы здесь собираются построить новый корпус. А для этапа разработки и подготовки к промышленному выпуску уже есть лаборатории. Глава государства сразу делает акцент: долгосрочная перспектива – любые виды вакцин, не только коронавирус.
Никаких противоречий в тандеме ветеринарной и человеческой медицины нет. Производить препараты для животных и людей в рамках одной компании – мировая практика. Так свое производство оптимизирует, к примеру, небезызвестная Pfizer. При этом у наших специалистов будет возможность маневрировать и совершенствовать вакцины в зависимости от гуляюших по стране штаммов вируса.
О том, как дальше пойдет работа над белорусским препаратом, Президент 12 августа говорил напрямую со специалистами, которым предстоит отвечать за финальную версию вакцины. Глава государства провел совещание с теми, кто лично контролирует вирусную обстановку.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По сути, у нас осталась одна нерешенная задача – получение собственной вакцины. Все, что вы просили, нормативно-правовая база создана, я подписал ряд документов для решения этой проблемы. В это непростое время за счет других направлений мы нашли 10 миллионов, и это только на первый этап, инновационных денег и бюджетных средств в пользу Минздрава и Академии наук. Осталось главное – результат. И в заявленные сроки. Мне хотелось бы увидеть конкретные меры и шаги, которые приведут к желаемой цели и дадут эффект. Для витеблян выбор этого предприятия для производства белорусской вакцины не только колоссальная ответственность, это огромный импульс для развития всего нашего северного региона. Вирус, к сожалению, никуда не уйдет в ближайшие годы. По-моему, это уже тезис не оспорим.
Впрочем, тем для обсуждения было гораздо больше. Пандемия по-прежнему остается в топе задач для руководства страны. И хотя особенный путь, выбранный нами в борьбе с COVID-19, сегодня безмолвно признан успешным, расслабляться рано.
Александр Лукашенко:
В Беларуси сегодня, я полагаю, нет глобальных поводов для беспокойства. В очередной раз хочу заверить всех: мы с этой бедой коронавирусной сегодня справляемся. Думаю, на достойном уровне, но пока забегать вперед не будем (подробнее здесь).
Текущая эпидобстановка не вызывает опасений. Из 100 тысяч белорусов в неделю коронавирусом заболевает около 73. Для сравнения, в Москве это 162 случая на 100 тысяч человек. Не возникает проблем и с вакцинацией, привиться может каждый желающий. И здесь Александр Лукашенко подчеркивает – ни в коем случае не допустить никого давления.
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«Было одобрено». Где будет производиться белорусская вакцина от коронавируса?
Страна уже вложила колоссальный ресурс в эту затяжную войну за здоровье народа. Потому действовать руководству регионов сейчас нужно, придерживаясь уже показавшего свою эффективность плана, не форсируя события. Тем более, решение о дальнейшей судьбе отечественной вакцины 12 августа принято. Чтобы сделать вакцину качественной, безопасной и экономически выгодной, путь от пробирки до промышленных объемов белорусского образца займет не меньше года.