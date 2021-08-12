Александр Лукашенко: «Никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю»

Текущая эпидобстановка не вызывает опасений. Из 100 тысяч белорусов в неделю коронавирусом заболевает около 73. Для сравнения, в Москве это 162 случая на 100 тысяч человек. Не возникает проблем и с вакцинацией, привиться может каждый желающий. И здесь Александр Лукашенко подчеркивает – ни в коем случае не допустить никого давления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша главная задача в том числе и вакцинация. Чтобы каждый понимал, что вакцина – это не то, что ты провакцинировался, что хочу, то и делаю – все, я уже обезопасился. Нет, как показывает ситуация в мире, нет. Но то, что вакцина ослабит болезнь, если вдруг заразишься, это факт. Давайте договоримся так: каждый человек хозяин своего здоровья. Второе здесь – каждый человек должен понимать, что это не только его здоровье. Если он заразился, то он может заразу подкинуть другому. В этом его коллективная, общественная ответственность.

Но, поскольку мы многого не знаем, я бы не хотел, чтобы вы сходили с ума, как это было во всем мире на первом этапе болезни. В связи с этим никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю. Не дай бог, до меня дойдет информация, что кто-то кого-то принуждает, наклоняет и так далее. Знайте, что реакция с моей стороны будет немедленной и категоричной. Добровольная вакцинация. Хочет человек вакцинироваться – пусть вакцинируется. Не хочет, не надо. Но есть небольшие группы людей, где людей не заставлять надо, а попросить.

Я думаю, врачей не надо убеждать в том, что надо вакцинироваться, что вы там работаете с населением и так далее. Это просвещенные люди. И у нас среди врачей больше всего вакцинировано. Больше 70 %. Вот и не надо никого заставлять. Они сами это понимают. Есть еще некоторые категории людей, которые не только за себя отвечают, за свое здоровье, но и за окружающих. Продавцы, работники аптек, социальные некоторые службы. Но еще раз, третий раз заявляю: никто не имеет права никого принуждать. Попросите, убедите – у нас люди толковые.

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