Дошёл ли месседж до руководства Украины и каково состояние общества сейчас? Вадим Боровик о «Большом разговоре»

Новости Беларуси. Тему «Большого разговора с Президентом» продолжаем в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ с политологом Вадимом Боровиком. Юлия Алексеюк, СТВ:

Вы были непосредственным участником «Большого разговора». Насколько масштабным и значимым не только в национальном, но и в международном плане было это мероприятие?

Восемь часов – это уже рекорд мировой, наверное, мы бы могли до следующего утра беседовать Вадим Боровик, политолог:

Присутствовали ведущие мировые СМИ, и по итогам разговора десятки ток-шоу только в одной Украине, на всех главных страницах в мире вышла новость о том, что был такой диалог, с разным подтекстом, но интерес неподдельный и к личности Александра Лукашенко, и, конечно, к нашей стране. Она сегодня в эпицентре мирового внимания. Казалось бы, восемь часов длился разговор. Я хочу вам сказать, что, если бы пресс-секретарь деликатно не подвела бы к завершению, потому что восемь часов – это уже рекорд мировой, наверное, то мы бы могли до следующего утра беседовать. Руки были постоянно подняты, и всегда находилась тема актуальная, то есть никто не повторялся. Единственное исключение – это наши западные друзья. С разной трактовкой, но пять одинаковых почти вопросов, связанных с действиями силовых структур. Остальные все эксперты, которые присутствовали на встрече, действительно интересовались и политическим процессом в Беларуси, и теми экономическими преобразованиями, которые грядут в республике, ну и в первую очередь, конечно, трансформацией политической системы. Поэтому была интересная встреча. И я думаю, что интерес мировых СМИ, интерес национальных СМИ действительно неподдельный. Мы видим это и по трендам YouTube, и по тому, какие комментарии сегодня в социальных сетях.

Назовите мне хоть одно национальное меньшинство в Беларуси, которые было бы по какому-либо признаку ущемлено Юлия Алексеюк:

«Большой разговор» состоялся ровно через год после несостоявшегося переворота, «беломайдана». Каково состояние общества сейчас? Вадим Боровик:

Нас хотели искусственно разделить. Белорусам свойственны – это в крови нашей – осмотрительность, спокойствие. Послушайте, мы самые последние в СНГ избрали Президента, и самый удачный вариант, потому что не торопились. Мы посмотрели, как у одних соседей, как у других, все эти ошибки, увидели, к чему приводит чрезмерное усиление парламента – в ущерб вертикали исполнительной власти. Спокойно всегда делали. Мы никогда не лезем ни в какие конфликты. Назовите мне хоть одно национальное меньшинство в Беларуси, которые было бы по какому-либо признаку ущемлено. Нет. Мы даже к любым взглядам относится толерантно, если это не навязывается обществу и не приводит к каким-то негативным последствиям для страны. Но нас искусственно, посредством манипуляций, определенных технологий, пытались стравить, причем использовались такие приемы... Вот я уже приводил пример: когда вы кого-то убедили, это действительно сложная работа, потому что вы должны, опираясь на знания человека, этот человек должен определенным уровнем интеллекта обладать, должны ему объяснить, почему именно надо следовать той или иной логике поведения. Но здесь была манипуляция. Здесь не было убеждения, здесь были внушение, зомбирование, кодирование масс посредством средств электронной связи в первую очередь.

Вадим Боровик:

По большому счету, 97-99 % населения, которые привыкли к уважительному общению, привыкли послушать, вдумчиво проанализировать ту или иную ситуацию, просто были шокированы этими событиями. И вот это агрессивное меньшинство просто их точку зрения поставило на второй план. Не за счет того, что их точка зрения, вот этих вот активных, возобладало в белорусском обществе, а просто потому, что к этому хамству в Беларуси не привыкли. Слава богу, основные такие, радикальные элементы, которые вели здесь деструктивную деятельность, уехали, потому что понимают, что совершили уголовные преступления. Они сбежали, сбежали от уголовного преследования. Большинство тех, кто не участвовал активно, а просто, знаете, за компанию сходил, где-то постоял, остались в стране. Они отрезвели, они увидели, к чему может это поведение привести, к каким последствиям. Слава богу, отрезвело белорусское общество. Когда мы были на встрече Президента, я сказал: Александр Григорьевич, сегодня прекрасный день, мы все добрались до встречи без гудков, без сумасшедших у министерств, без того, что офицеры не знали, увидят ли они вечером своих жен, и их жены не знали, придет он на три часа покушать или будет несколько суток стоять и защищать страну.

Единственный выход для Украины – это вернуться к здравой, взвешенной политике в отношении России и Беларуси Юлия Алексеюк:

Вадим, вопрос санкций остается актуальным и для Беларуси, и для России. Могут ли наши страны совместно противостоять этому натиску? Вадим Боровик:

Могут и будут. Мы выстроили серьезную систему торгово-экономических отношений с разными странами мира – Китай, Индия, страны Ближнего Востока, Арабские Эмираты, Российская Федерация. То есть у нас огромный перечень торгово-экономических партнеров. Если мы грамотно сконцентрируемся на тех рынках, где нас ждут, проявим стойкость, то мы достойно пройдем этот кризис. Юлия Алексеюк:

Большой блок вопросов был посвящен отношениям с Украиной. И впоследствии в Украине это вызвало большой резонанс. Много ток-шоу снималось на это тему. А как вы думаете, месседж дошел до руководства Украины?