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«Было одобрено». Где будет производиться белорусская вакцина от коронавируса?

12 августа 2021 17:16
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Новости Беларуси. В Беларуси борьба с коронавирусной инфекцией остается в числе приоритетных. Об этом глава государства заявил, посещая в Витебском районе фармпредприятие «БелВитунифарм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Было одобрено». Где будет производиться белорусская вакцина от коронавируса?-1

Страна уже вложила колоссальный ресурс в эту затяжную войну за здоровье народа. Потому действовать руководству регионов сейчас нужно, придерживаясь уже показавшего свою эффективность плана, не форсируя события. Тем более, решение о дальнейшей судьбе отечественной вакцины 12 августа принято.

«Было одобрено». Где будет производиться белорусская вакцина от коронавируса?-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Подход, размещение опытно-промышленного участка и промышленного участка на базе «ВитУнифарма» совместно с «Белмедпрепаратами» было одобрено. Я хочу сказать, что, после достаточно подробного анализа, который мы представили в адрес главы государства, подробнейшего анализа сегодня на этом совещании. На котором большая часть участников совещания представляли собой специалиста экстра-класса каждый в своей области.

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# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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