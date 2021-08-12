«Было одобрено». Где будет производиться белорусская вакцина от коронавируса?

Новости Беларуси. В Беларуси борьба с коронавирусной инфекцией остается в числе приоритетных. Об этом глава государства заявил, посещая в Витебском районе фармпредприятие «БелВитунифарм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна уже вложила колоссальный ресурс в эту затяжную войну за здоровье народа. Потому действовать руководству регионов сейчас нужно, придерживаясь уже показавшего свою эффективность плана, не форсируя события. Тем более, решение о дальнейшей судьбе отечественной вакцины 12 августа принято.