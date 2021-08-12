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Сергей Беляев о выгоде от производства своей вакцины: «Будем меньше зависеть от поставки субстанции от зарубежных стран»

12 августа 2021 17:17
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Новости Беларуси. Белорусская вакцина от коронавируса. Где может расположиться производство собственного препарата и как ветеринарная медицина должна помочь в борьбе с COVID-19, стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Сергей Беляев о выгоде от производства своей вакцины: «Будем меньше зависеть от поставки субстанции от зарубежных стран»-1

Никаких противоречий в тандеме ветеринарной и человеческой медицины нет. Производить препараты для животных и людей в рамках одной компании – мировая практика. Так свое производство оптимизирует, к примеру, небезызвестная Pfizer. При этом у наших специалистов будет возможность маневрировать и совершенствовать вакцины в зависимости от гуляющих по стране штаммов вируса.

Сергей Беляев о выгоде от производства своей вакцины: «Будем меньше зависеть от поставки субстанции от зарубежных стран»-4

Сергей Беляев, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:
Первый этап – это опытно-промышленное производство, когда будут адаптироваться лабораторные технологии к промышленным технологиям и на первом этапе планируется задействование двух площадок. Это «БелВитунифарм», учитывая их опыт работы с вакцинными препаратами. У них будет производиться активный компонент, а на «Белмедпрепаратах» будет собираться вакцина как лекарственный препарат и выпускаться готовая форма. Производство собственной вакцины – мы будем в меньшей степени зависеть от поставки субстанции от зарубежных стран. У нас будет белорусское производство белорусской вакцины, и это один из важнейших залогов обеспеченности Республики Беларусь вакцинными препаратами здесь и сейчас от коронавирусной инфекции и в будущем от других вызовов, которые будет эпидобстановка ставить перед Республикой Беларусь и перед нами, производителями лекарственных препаратов, и системой здравоохранения как основного пользователя нашей продукции.

# Вакцинация # общество # Александр Лукашенко # Сергей Беляев # Фотофакт

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