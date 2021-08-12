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«Отработали реальные действия маневренной группы». Анатолий Лаппо о финальном этапе учений под Гродно

12 августа 2021 17:52
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Новости Беларуси. Пресечение попытки провоза взрывчатки и прорыва границы, а также отработка действий при захвате заложника. На белорусско-литовской границе, в пункте упрощенного пропуска «Поречье», прошел финальный этап комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отработали реальные действия маневренной группы». Анатолий Лаппо о финальном этапе учений под Гродно-1

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Вы видите, какая обстановка, когда сопредельная сторона безосновательно пытается выдавить или прорвать нашу границу незаконными мигрантами, которых сама и позвала к себе. Нужно усиление. Вот это и отработали. Мы также отработали реальные действия маневренной группы, которая была создана год-два назад благодаря заботе нашего Президента. Он человек дальновидный, он пограничник.

Он понял, что нужны усиления как в воду глядел. Мы попробовали мангруппу в действии, она действует. Почему? У нас сейчас реальное проникновение на территорию Республики Беларусь диверсионных групп. Вы увидели все события на Вилейке. Отработали задачу в пункте пропуска. Вы видели несколько дней назад заявление сопредельной стороны о возможном массовом выдавливании через пункты пропуска.

Вот мы сегодня отработали. Даже, возможно, сопредельная сторона посмотрела, что мы готовы действовать. Главная задача обеспечить охрану государственной границы Союзного государства, обеспечить свои союзнические обязательства. И я вам скажу: у нас есть силы и средства, которые выделяет государство, Президент. Задачу поставленную мы выполним.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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