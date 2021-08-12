«Отработали реальные действия маневренной группы». Анатолий Лаппо о финальном этапе учений под Гродно

Новости Беларуси. Пресечение попытки провоза взрывчатки и прорыва границы, а также отработка действий при захвате заложника. На белорусско-литовской границе, в пункте упрощенного пропуска «Поречье», прошел финальный этап комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Вы видите, какая обстановка, когда сопредельная сторона безосновательно пытается выдавить или прорвать нашу границу незаконными мигрантами, которых сама и позвала к себе. Нужно усиление. Вот это и отработали. Мы также отработали реальные действия маневренной группы, которая была создана год-два назад благодаря заботе нашего Президента. Он человек дальновидный, он пограничник.

Он понял, что нужны усиления – как в воду глядел. Мы попробовали мангруппу в действии, она действует. Почему? У нас сейчас реальное проникновение на территорию Республики Беларусь диверсионных групп. Вы увидели все события на Вилейке. Отработали задачу в пункте пропуска. Вы видели несколько дней назад заявление сопредельной стороны о возможном массовом выдавливании через пункты пропуска.

Вот мы сегодня отработали. Даже, возможно, сопредельная сторона посмотрела, что мы готовы действовать. Главная задача – обеспечить охрану государственной границы Союзного государства, обеспечить свои союзнические обязательства. И я вам скажу: у нас есть силы и средства, которые выделяет государство, Президент. Задачу поставленную мы выполним.