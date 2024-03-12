Ключи от арендных квартир вручили брестским пограничникам

Военнослужащие Брестской пограничной группы, которые ежедневно стоят на страже западных рубежей нашей страны, получили долгожданные подарки. В торжественной обстановке им вручили ключи от 48 арендных квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отныне семьи военнослужащих будут жить в комфортных условиях. Новостройка расположилась в молодом микрорайоне областного центра. В шаговой доступности детский сад, школа, а недавно появилась и новая поликлиника. Как бонус – велопаркова, колясочная. Вскоре оборудуют и детскую площадку. Получить заветные квадратные метры удалось благодаря Указу Президента «Об арендном жилье для военнослужащих». Социальная защищенность для людей в погонах и их семей – благодарность за добросовестную и преданную службу.

Иван Сугрей, старший техник Центра информационных технологий Брестской пограничной группы:

До этого мы всегда снимали квартиры разные. А сейчас появилась возможность, конечно, воспользовались.

Андрей Филанович, председатель Брестского городского Совета депутатов:

Когда военнослужащий знает, что у него в тылу семья находится в комфортных, теплых условиях, он будет еще преданнее выполнять свой воинский долг. Государство заботится о них, для этого и был принят главой государства в прошлом году указ, который позволяет, если ты прослужил 25 лет, получить это жилье бесплатно в собственность.