Прямой эфир

Ключи от арендных квартир вручили брестским пограничникам

12 марта 2024 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Военнослужащие Брестской пограничной группы, которые ежедневно стоят на страже западных рубежей нашей страны, получили долгожданные подарки. В торжественной обстановке им вручили ключи от 48 арендных квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключи от арендных квартир вручили брестским пограничникам-1

Отныне семьи военнослужащих будут жить в комфортных условиях. Новостройка расположилась в молодом микрорайоне областного центра. В шаговой доступности детский сад, школа, а недавно появилась и новая поликлиника. Как бонус – велопаркова, колясочная. Вскоре оборудуют и детскую площадку. Получить заветные квадратные метры удалось благодаря Указу Президента «Об арендном жилье для военнослужащих». Социальная защищенность для людей в погонах и их семей – благодарность за добросовестную и преданную службу.

Ключи от арендных квартир вручили брестским пограничникам-4

Иван Сугрей, старший техник Центра информационных технологий Брестской пограничной группы:
До этого мы всегда снимали квартиры разные. А сейчас появилась возможность, конечно, воспользовались.

Ключи от арендных квартир вручили брестским пограничникам-7

Андрей Филанович, председатель Брестского городского Совета депутатов:
Когда военнослужащий знает, что у него в тылу семья находится в комфортных, теплых условиях, он будет еще преданнее выполнять свой воинский долг. Государство заботится о них, для этого и был принят главой государства в прошлом году указ, который позволяет, если ты прослужил 25 лет, получить это жилье бесплатно в собственность.

Ключи от арендных квартир вручили брестским пограничникам-10

В 2024 году для брестских пограничников планируют построить еще 32 арендные квартиры, решить свой жилищный вопрос военнослужащие смогут и в рамках долевого строительства.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Никаких секретов! Со вторника по пятницу на РТР-Беларусь – ток-шоу «Точки над i»
12 марта 2024 13:25

Никаких секретов! Со вторника по пятницу на РТР-Беларусь – ток-шоу «Точки над i»

«Счастье – это находиться на своём месте». Протоиерей рассказал о радости в православном понимании
12 марта 2024 12:59

«Счастье – это находиться на своём месте». Протоиерей рассказал о радости в православном понимании

Впервые на белорусском телевидении! В эфире «РТР-Беларусь» появилась ведущая в инвалидном кресле
12 марта 2024 12:57

Впервые на белорусском телевидении! В эфире «РТР-Беларусь» появилась ведущая в инвалидном кресле