Костевич: «Руками МОТ реализуются планы по разрушению экономики и социально-трудовой сферы Беларуси»

Остановить политизацию Международной организации труда и превращение ее в рычаг давления на неугодные Западу страны. С таким призывом выступила министр труда и соцзащиты Беларуси на конференции МОТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, накануне в Женеве была запущена процедура пересмотра отношений МОТ с правительством Беларуси. Политика давления и санкций – это тупиковый путь. Обеспечение целей достойного труда для всех и реализация принципов социальной справедливости на этом фоне остаются пустыми словами.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Санкции затрагивают не только интересы государства, но и в первую очередь простых граждан, поскольку ведут к потере доходов, росту безработицы, сокращению финансирования социальных программ. Так о какой социальной справедливости мы говорим с этой высокой трибуны? По факту слова расходятся с делом. Вчера вы принимали резолюцию по изоляции Беларуси, сегодня говорите о неослабевающей энергии исполнять мандат МОТ в области социальной справедливости. Очевидно, что руками МОТ реализуются планы по разрушению экономики и социально-трудовой сферы Беларуси, что напрямую противоречит целям и задачам организации.

Резолюцию Международной организации труда по Беларуси не поддержали 162 делегата. Но этого оказалось недостаточно. У многих участвующих в заседании не хватило смелости голосовать по совести, а не под давлением.