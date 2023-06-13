Прямой эфир

Около 30 тысяч цветов высадят в Старых Дорогах этим летом

13 июня 2023 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около 30 тысяч цветов высадят в Старых Дорогах этим летом. Больше всего ярких растений появится в центре города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Около 30 тысяч цветов высадят в Старых Дорогах этим летом-1

Основные посадки запланированы по улице Пролетарской. Между зданием райисполкома и городским парком появились две новые клумбы с декоративными растениями. Радовать глаз будут однолетники и многолетники. Здесь высадили бархатцы, бегонии, цинерарии.

Около 30 тысяч цветов высадят в Старых Дорогах этим летом-4

Денис Насанович, начальник участка Стародорожского ЖКХ:
По сравнению с прошлым годом мы посадили 20 тысяч цветов, в этом году планируем посадить около 30 тысяч. Много где будем добавлять клумбы. Также планируем в этом году около пяти километров сделать полностью дороги. Ежегодно производится покраска пешеходных переходов, нанесение дорожной разметки, обновление происходит города.

Около 30 тысяч цветов высадят в Старых Дорогах этим летом-7

Кроме озеленения, в рамках благоустройства в райцентре проводят ремонт дорог. В планах привести в порядок улицы Садовую, Кирова, 8 Марта. А на улице Советской уже заасфальтировали дорогу до переулка Культурного.

# Растения и цветы # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: с ядерной державой никто ещё в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали
13 июня 2023 14:14

Лукашенко: с ядерной державой никто ещё в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали

Костевич: «Руками МОТ реализуются планы по разрушению экономики и социально-трудовой сферы Беларуси»
13 июня 2023 13:36

Костевич: «Руками МОТ реализуются планы по разрушению экономики и социально-трудовой сферы Беларуси»

Где в Минском районе появятся новые станции обезжелезивания?
13 июня 2023 13:30

Где в Минском районе появятся новые станции обезжелезивания?