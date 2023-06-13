Около 30 тысяч цветов высадят в Старых Дорогах этим летом

Новости Беларуси. Около 30 тысяч цветов высадят в Старых Дорогах этим летом. Больше всего ярких растений появится в центре города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Основные посадки запланированы по улице Пролетарской. Между зданием райисполкома и городским парком появились две новые клумбы с декоративными растениями. Радовать глаз будут однолетники и многолетники. Здесь высадили бархатцы, бегонии, цинерарии.

Денис Насанович, начальник участка Стародорожского ЖКХ:

По сравнению с прошлым годом мы посадили 20 тысяч цветов, в этом году планируем посадить около 30 тысяч. Много где будем добавлять клумбы. Также планируем в этом году около пяти километров сделать полностью дороги. Ежегодно производится покраска пешеходных переходов, нанесение дорожной разметки, обновление происходит города.