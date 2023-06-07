«Мне был дан второй шанс». Помилованная Софья Сапега обратилась к Президенту Беларуси

Сегодня, 7 июня, девушка передана делегации Приморского края, которую возглавляет губернатор. По словам Олега Кожемяко, с просьбой о помиловании к Александру Лукашенко было личное обращение. В первые минуты после выхода из исправительной колонии № 4 в Гомеле Сапега поблагодарила главу нашего государства.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России : Здравствуй! Надеюсь, что ты сделала выводы из ситуации. Жан Анзорьевич [Кузнецов, директор Департамента физической культуры и спорта Приморского края – прим.ред.], который тебя знает с детства, с отцом, он тебя тоже ждет. Жана Анзорьевича ты знаешь? Прекрасно, хорошо, это друг твоего отца.

Софья Сапега: Хочется поблагодарить Президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, вернуться к своей маме, к своему отцу, за возможность сегодня стоять здесь, а не там. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло.

Олег Кожемяко:

Надеюсь, что твоя дальнейшая жизнь будет счастливая, ты будешь заниматься уже экономикой, семьей. У вас много работы. Владивосток ждет тебя. Очень много накопилось силы. Всегда есть возможность одуматься, осмотреться в жизни, сделать какие-то выводы. Самое главное, что потом весь этот накопленный потенциал нерастраченный, энергетику вложить в те проекты экономические какие-то, которые будут позволять тебе нормально себя чувствовать. Потому что нет ничего лучше, чем на свободе и вольно заниматься любимым делом.

Софья Сапега была администратором экстремистского Telegram-канала. Ее дело рассматривал Гродненский областной суд. В мае 2022-го гражданку России приговорили к 6 годам колонии.