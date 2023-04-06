Большая забота о маленьких. Как в минской школе работают с особенными детьми?

Правая нога на степ. Полная стопа. Прислоняем левую. Занятия для деток с учетом особенностей организма проводят в 111-й школе Минска. А со следующего года учебных заведений, адаптированных под таких малышей, в столице станет больше. Пока же 111-я школа самая образцовая.

Светлана Протасевич, директор ГУО «Средняя Школа № 111 г. Минска»:

В нашей школе обучается 1 120 учащихся. Среди них 12 учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, учатся в восьми классах интегрированного обучения и воспитания. Адаптация особенных деток начинается с первых дней. Опытные педагоги определяют, какие именно особенности есть у малыша. Для этого есть специальные игрушки и пособия. После такого тестирования малыши начинают свое обучение. Один из этапов – коррекция речи и восприятия звука. В эру смартфонов детям проще написать, нежели сказать, однако для реальной жизни текстового формата общения не достаточно. Здесь начинается кропотливая работа.

Наталья Мелехова, учитель-дефектолог ГУО «Средняя Школа № 111 г. Минска»:

В пункте коррекционной педагогической помощи работаем с детьми с нарушением звукопроизношения, устной речи, грамматического строя речи. Чтобы в дальнейшем дети могли успешно общаться и успешно обучаться в школе. Со 2 класса мы работаем над коррекцией письменной речи и специфическими ошибками. Второй формат работы – это развитие деток с нарушением опорно-двигательного аппарата. Тем, у кого из-за врожденных факторов есть особенности походки, педагоги предлагают обучение в игровой форме. Это мягкие коврики с разной текстурой, кольца, игрушки, специальная обувь с утяжелением, чтобы дополнительно зафиксировать детскую ножку. Кроме того, есть отдельный кабинет для развития моторики и связей между полушариями мозга. Эти тренажеры – разработка педагога 111-й школы Натальи Чирицо, они участвуют во многих проектах и конкурсах по развитию деток с особенностями.

Наталья Чирицо, учитель адаптивной физической культуры ГУО «Средняя Школа № 111 г. Минска»:

Мини-ванна наполняется теплой водой, для расслабления кистей, где сильная спастика. Также здесь выполняется массаж кистей и разработка пальцев. Подключаем межпредметные связи: математика, работа с геометрическими фигурами, с цифрами. Есть прозрачные на зрительно-тактильную координацию.