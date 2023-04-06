Военнообязанные призываются из запаса в рамках проверки боеготовности армии

Новости Беларуси. Наш Президент четко обозначил в Послании белорусскому народу и парламенту задачи по российскому направлению. Весь упор, конечно, на экономическую сферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В непростой геополитической ситуации развивается и единая система военной безопасности. Вызовы и угрозы возрастают. Беларусь – миролюбивая страна. Это не раз подчеркивал Президент и всем силовым ведомствам поставлена задача сохранить мир на нашей земле, чего бы это ни стоило. И она выполняется. Под постоянным контролем находятся наши западные рубежи.

С осени прошлого года на белорусских полигонах на ротационной основе размещаются Вооруженные силы российской армии. Региональная группировка была развернута именно согласно договоренностям между лидерами Союзного государства. И она уже показала свою эффективность. Вместе с тем внимание уделяется и развитию собственных Вооруженных сил, и сейчас в стране идет проверка их боевой готовности. В ее рамках из запаса ведется призыв военнообязанных.

Валерий Касянюк, военный комиссар Бреста и Брестского района:

Военный комиссариат приступил к оповещению и поставке военнообязанных: прапорщиков, сержантов и солдат, а также офицеров. Сегодня мы также осуществляем сбор на пункте сбора военнообязанных прапорщиков, сержантов и солдат. Они будут укомплектованы в соответствующие команды и направлены для передачи в пункт приема личного состава воинской части.

Александр Ольхов, военнообязанный:

Армия нужна сейчас. Она и так надежна, но нужно, чтобы еще надежнее была. Потому что та обстановка, которая у нас творится за границей, ни к чему хорошему не приведет. Поэтому надо армию укреплять, укреплять наши границы.