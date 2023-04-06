Как подобрать стрижку по форме лица? Отвечает парикмахер-стилист

При выборе прически или стрижки важно подчеркнуть все достоинства и скрыть недостатки, а чтобы новый образ не принес слез и разочарований, следует основательно подходить к смене имиджа, и прежде чем решить, как вы хотите оформить волосы, убедитесь, что вы хорошо знаете ваши особенности внешности, а главное, форму лица.

Яна Шатравко, парикмахер:

Чтобы подобрать прическу по форме лица, нужно определить ее. Для этого нам нужно зачесать хорошо все волосы назад, стать перед зеркалом. Находим точку, освобождаем краевую линию волос, находим высшую точку лобную у края линии волос, находим нижнюю точку у подбородка, соединяем вертикальную линию. Также находим две точки высшие у края линии волос, две скуловые точки и нижние челюсти также скуловые. Проводим горизонтальные линии и по окружности соединяем наши точки. Зрительно вы увидите какой овал у вас получился.

Ангелина Мосейко, парикмахер-стилист:

Сделать селфи, как бы вы, например, фотографировались на паспорт. Зайти в фоторедактор и обвести свою форму лица. Если же у вас лоб, скулы и подбородок равны и они сходятся в плавных линиях, то у вас форма овал. И могу сказать, что овал считается самой идеальной формой лица. Если же у вас форма лица и подбородка равны, то у вас прямоугольная форма лица. Также есть форма треугольник.

Каждой форме – своя оправа. Так, например, грушевидное или трапециевидное лицо можно скорректировать косым пробором, челкой или короткой, но объемной стрижкой. Если же девушка предпочтет каскад, то следует помнить, что волос должен быть гораздо ниже челюсти, поскольку особенность такого лица – тяжеловатая нижняя часть. Сердцевидной форме подойдут стрижки, которые будут закрывать массивную часть лица. Это могут быть также челки и удлиненные формы. Не подойдут объемные, потому что они еще больше вытянут массивную область лба.

Яна Шатравко:

Для прямоугольной формы лица подойдет более плавная мягкая линия, это могут быть какие-то волны, это могут быть какие-то серф-локоны, если мы рассматриваем стрижку, это будет условно боб с удлинением к лицу, ориентировочно в районе ключицы.

Ангелина Мосейко:

Овалу подойдут все формы стрижек, причесок, единственное, что добавила бы от себя, овалу не подойдут длинные волосы прямого среза, потому что они могут вытянуть еще больше лицо.