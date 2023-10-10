Во Дворце Независимости открылась выставка белорусской художницы Любови Кирилловой. Вам стоит увидеть эти картины!

Новости Беларуси. В ярких красках и в оригинальной технике. Во Дворце Независимости открылась выставка белорусской художницы Любови Кирилловой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы, а это 34 картины, расположились в самом большом помещении архитектурного комплекса зале торжественных церемоний. Символично, что их автор в свое время принимала непосредственное участие в оформлении интерьеров Дворца. А вот сегодня Любовь Кириллова удостоена чести выставлять свои работы в его стенах.

На первый взгляд издалека, представленные картины кажутся написанными маслом, однако это не так. Это не краски, а оригинальная техника с использованием разнообразных по фактуре тканей, искусно подобранных и уложенных в объемные узоры в виде птиц, растений, цветов.

Любовь Кириллова, художник декоративно-прикладного искусства, член Белорусского союза художников:

Любой художник в нашей республике хотел бы здесь выставиться, иметь здесь персональную выставку, я просто уверена. Для меня это подарок, тем более что недавно, буквально на днях, у меня был юбилей. Здесь выставлен большой пласт работ, где-то за 20 лет точно. Выбрала лучшие.

Каждая деталь представленных на выставке картин тщательно проработана. Это довольно кропотливый труд. На создание таких работ уходит от нескольких месяцев до года. Картины Любови Кирилловой украшают не только интерьеры Дворца Независимости, но еще и Верховного суда, Всехсвятского прихода Минска и одного из столичных Домов бракосочетаний.