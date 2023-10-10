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«Собираем эффективно, чтобы заработать». Как трудовой десант покоряет капустные поля – репортаж с уборки

10 октября 2023 20:38
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Новости Беларуси. В Беларуси рассчитывают собрать богатый урожай капусты. К уборке уже приступили. В одном из самых продуктивных сельхозпредприятий Витебского района «Ольговское» за несколько дней убрано порядка 100 тонн овощей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто пожинает плоды и какие перспективы у одного из главных героев борщевого набора?

Продолжит Александра Ходюкова.

«Собираем эффективно, чтобы заработать». Как трудовой десант покоряет капустные поля – репортаж с уборки-1

– Смотри какой у меня кочан большой!
– У меня не меньше!
– Урожай хороший.
– Вообще.

Илья Гоцман и Иван Кондратович на полях сельхозпредприятия «Ольговское» работают впервые. Вот уже несколько дней в составе молодежного десанта они помогают местным аграриям. Парней сплотил не только труд, но и любовь к белокочанной. Голубцы и щи – студенты размышляют о том, какие блюда приготовят из сезонного овоща. А пока на повестке слаженная работа.

«Собираем эффективно, чтобы заработать». Как трудовой десант покоряет капустные поля – репортаж с уборки-4

Илья Гоцман, учащийся Витебского государственного технологического колледжа:
У меня это ассоциируется с детством, с тем, как я был у бабушки в деревне, мы там тоже занимались такого рода работами.

Уборка капусты стартовала в Витебском районе. Читайте здесь.

«Собираем эффективно, чтобы заработать». Как трудовой десант покоряет капустные поля – репортаж с уборки-7

Иван Кондратович, учащийся Витебского государственного технологического колледжа:
У нас все получается, собираем эффективно, чтобы заработать, конечно, как можно больше денег.

Хозяйство «Ольговское» несколько десятилетий занимается овощами. Уже собран урожай свеклы, на очереди капуста. В этом году под нее отвели 10 гектаров. Выращивают три проверенных сорта, все голландской селекции. К концу месяца планируют собрать более 500 тонн белокочанной. Убирают кочаны вручную. Это сохраняет товарный вид и вкусовые качества. Так капуста словно с домашней грядки.

«Собираем эффективно, чтобы заработать». Как трудовой десант покоряет капустные поля – репортаж с уборки-10

Александра Ходюкова, корреспондент:
Уборка капусты – работа не из легких и требует повышенного внимания. Срезать нужно максимально аккуратно, чтобы не повредить листья.

«Собираем эффективно, чтобы заработать». Как трудовой десант покоряет капустные поля – репортаж с уборки-13

Часть собранного урожая будет заложена в собственное хранилище. Остальное уйдет на реализацию в детские сады, школы, больницы и торговые сети Витебска, а также пополнит стабилизационный фонд города.

Всего аграриям северного региона предстоит убрать чуть больше 200 гектаров овощей открытого грунта. Несмотря на засушливое лето, недостатка витаминной продукции не будет.

# Уборочная кампания # общество # Александра Ходюкова # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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