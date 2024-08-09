Лукашенко: прежде чем просить деньги, покажите, что вложенный рубль даст 10 рублей

Лукашенко: бешеными темпами в мире увеличивается население – спрос на продовольствие постоянно растет. Подробности .

Сельское хозяйство стало для Беларуси хорошим драйвером роста. Но почивая на лаврах, можно упустить некоторые моменты, поэтому настало время, когда для сельского хозяйства надо делать новые шаги вперед. Об этом сегодня говорил Президент во время работы в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства акцентировал внимание на технологической и исполнительской дисциплине. И напомнил: прежде чем просить о финансовой помощи, тем более, что она стабильно оказывается, важно подтянуть собственные резервы.

Лукашенко – председателю Шкловского райисполкома: с твоим характером тут должен быть порядок.