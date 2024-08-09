Лукашенко: прежде чем просить деньги, покажите, что вложенный рубль даст 10 рублей
Сельское хозяйство стало для Беларуси хорошим драйвером роста. Но почивая на лаврах, можно упустить некоторые моменты, поэтому настало время, когда для сельского хозяйства надо делать новые шаги вперед. Об этом сегодня говорил Президент во время работы в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: бешеными темпами в мире увеличивается население – спрос на продовольствие постоянно растет. Подробности.
Глава государства акцентировал внимание на технологической и исполнительской дисциплине. И напомнил: прежде чем просить о финансовой помощи, тем более, что она стабильно оказывается, важно подтянуть собственные резервы.
Лукашенко – председателю Шкловского райисполкома: с твоим характером тут должен быть порядок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы уже исчерпали то, что лежало на поверхности, принося 8 миллиардов долларов в год экспорта. Это большие деньги, ни одна отрасль столько не дает. Все это исчерпано, надо сейчас технологиями заниматься. А технологическая исполнительная дисциплина – это главное. Не будет этого – нечего заниматься и вкладывать деньги. Поэтому прежде чем просить деньги, обращаться в банки, в правительство, тем более ко мне, покажите, что вложенный рубль даст 10 рублей.
Отдельно во время принципиального разговора остановились на вопросе полномочий местной вертикали и недопустимости коррупции. Само совещание длилось без малого 4 часа, буквально в деталях обсуждали все тонкие моменты. По его завершению, главу государства ждал разговор с жителями самого города Шклов. Это было искренне, по-землячески и по существу.
В эти минуты к эфиру готовится большой материал, мы все покажем в выпуске в 19.30