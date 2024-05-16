Лукашенко о Нагорном Карабахе: если возродите эти земли, это останется на века

Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работы предстоит много, в том числе и по восстановлению карабахских земель. Объемы работ впечатляют даже президентов, но белорусы готовы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Азербайджан очень многого добился за последние годы, прежде всего решая свою главную проблему – возврат земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. И Ильхам Гейдарович говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое. Но там еще хуже. Там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. Этого немало. Поэтому это тяжелая история. Но земли возвращены, их надо возрождать. Это гораздо длительная и не менее тяжелая проблема и задача, которую Азербайджану придется решить. Я припоминал те времена еще до войны, когда мы с Ильхамом Гейдаровичем обсуждали эту проблему. И тогда он мне об этом говорил, что настанет тот период, тяжелейший период, когда нам надо будет возвращать людей. И вы очень правильно взяли курс на то, что мало людей вернуть, их надо поселить в хорошие, комфортабельные дома, потому что многие уже родились в городах. И одно дело – переселить их туда, еще и поселить их в хорошие дома или квартиры. И этого мало. Надо создать рабочие места. И я вот в первый раз услышал вот такие объемы, что это наполовину больше, чем такая страна, как Ливан. Ильхам Гейдарович, еще и детям работы хватит, чтобы эти земли возродить.