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Греческие фермеры перекрыли тоннели и дороги

22 декабря 2025 19:40
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В Евросоюзе не утихают протесты фермеров. Очередная акция прошла в Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии заблокировали тракторами тоннели, а также дороги в центральной части страны. Демонстранты пропускают все автомобили, кроме грузовиков.

Основные требования протестующих включают немедленную выплату задержанных субсидий ЕС, пересмотра налоговой политики, снижения стоимости топлива и компенсаций за ущерб от стихийных бедствий. 

По мнению фермеров, правительство игнорирует их реальные нужды, а обещанные выплаты не покрывают постоянно растущие расходы. Поэтому противостояние между аграриями и властями Греции стремительно обостряется. То, что начиналось как серия небольших местных акций, превратилось в масштабное движение, парализующее дороги, порты и даже погранпереходы.

# Международная политика

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