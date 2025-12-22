Греческие фермеры перекрыли тоннели и дороги

В Евросоюзе не утихают протесты фермеров. Очередная акция прошла в Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии заблокировали тракторами тоннели, а также дороги в центральной части страны. Демонстранты пропускают все автомобили, кроме грузовиков.

Основные требования протестующих включают немедленную выплату задержанных субсидий ЕС, пересмотра налоговой политики, снижения стоимости топлива и компенсаций за ущерб от стихийных бедствий.

По мнению фермеров, правительство игнорирует их реальные нужды, а обещанные выплаты не покрывают постоянно растущие расходы. Поэтому противостояние между аграриями и властями Греции стремительно обостряется. То, что начиналось как серия небольших местных акций, превратилось в масштабное движение, парализующее дороги, порты и даже погранпереходы.