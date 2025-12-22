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Шайба Ильи Усова заняла 4 место в рейтинге лучших голов недели КХЛ

22 декабря 2025 20:06
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Шайба Ильи Усова попала в рейтинге лучших голов 15-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нападающий эффектно поразил ворота «Автомобилиста» и сравнял тем самым цифры на табло. В подборке этот гол занял четвертое место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут уже 23 декабря. В гости к «зубрам» пожалуют одноклубники из Москвы. Встреча на «Минск-Арене» стартует в 19:30. Столичный клуб на данный момент занимает второе место в таблице Западной конференции, отставание от лидирующего «Локомотива» составляет один балл.

# Хоккей

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