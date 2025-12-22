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Хоккеисты «Динамо-Шинника» потерпели неудачу в матче МХЛ

22 декабря 2025 20:05
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Хоккеисты «Динамо-Шинника» потерпели неудачу в матче регулярного чемпионата МХЛ. Наши парни отправились в Ярославль, где второй раз за два дня встречались с лидером Золотого дивизиона Западной конференции местным «Локо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В воскресенье в серии буллитов был сильнее российский клуб. В повторном поединке дружины также показали равную и очень результативную игру. Бобруйчане вышли вперед на 8-й минуте, счет в матче открыл Егор Карабань.

Однако на излете первого периода оппоненты восстановили паритет. Вторая 20-минутка выдалась богатой на шайбы. Зрители увидели пять взятий ворот, но перевес оказался на стороне хозяев льда.

# Хоккей

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