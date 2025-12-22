«Гродно-93» обыграл «Борисфен» в чемпионате Беларуси по баскетболу

22 декабря в чемпионате Беларуси по баскетболу прошла битва лидеров текущего розыгрыша, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Могилевский «Борисфен» принимал на своей арене действующего обладателя трофея – «Гродно-93».

Гости со старта завладели инициативой и к большому перерыву обеспечили себе комфортное преимущество в 8 очков. После рисунок игры не изменился. Равные шансы на успех сохранялись до последних минут. Однако итоговую викторию гродненская команда не упустила и праздновала победу со счетом 77:69. Подопечные Дмитрия Кузьмина возглавили турнирную таблицу национального первенства. В другом противостоянии понедельника «Минск» разгромил баскетболистов РГУОР с результатом 108:29.