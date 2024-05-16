Белорусскому печенью больше века! Как его производят и в какие страны экспортируют?

Зефир, конфеты, печенье... Почему все любят белорусские сладости и по каким рецептурам их изготавливают? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа». Знаменитому белорусскому печенью больше века. За это время выпущены сотни тысяч тонн лакомства. И это тот случай, когда количество переходит в качество.

Сергей Трибой, заместитель генерального директора кондитерской фабрики:

Сейчас, к сожалению, это такой заезженный термин – традиции качества. Но хотя этот слоган и заезженный, но его можно распространить на любого производителя кондитерских изделий в Республике Беларусь. Действительно, в общем-то многим рецептурам печенья, которые сегодня находятся на рынке, больше лет, чем мне. Многие продукты, даже современные, которые в коллаборации с другими белорусскими производителями мы создаем, например, мороженое с печеньем, рождаются из тех вкусов, которые помнят теперешние топ-менеджеры, именно с того детства, когда бабушка, условно, печенье мазала сливочным маслом, накрывала вторым, и ты это ешь с чаем. Этот вкус помнится. Это вкус радости, вкус детства. Мамочка кормит ребенка белорусскими печеньем, наверное, по одной простой причине, что любое импортное вызывает обоснованное подозрение: а лежат ли там только хорошие и легкие продукты, или для того, чтобы увеличить срок, или для того, чтобы создать дополнительный вкус, туда положили что-то, что в будущем может навредить ребенку. И они уверены в том, что белорусский производитель если написал на этикетке, что там сливочное масло, то, безусловно, это будет сливочное масло – на 99,9 % белорусского производства. Поэтому качество мы оцениваем для себя как тот продукт, за который не стыдно и который ты можешь дать своим детям.

Конечно, чтобы выпустить многомиллионные партии лакомства, нужны современные конвейеры. Их на наших фабриках немало. Но есть случаи, когда машина не способна заменить человека. Белорусское печенье ручной работы – настоящий кулинарный шедевр.

Юрий Раков, начальник производства кондитерской фабрики:

Замес теста происходит в тестомесильной машине автоматически. Потом тесто выгружают на стол, раскатывают скалкой до определенной толщины, сверху посыпают измельченным сыром, потом формочками вручную вырезают тестовую заготовку. По времени производства нашего продукта занимает около 30 минут, от начала до конца.

Вкус этого белорусского печенья знают на всех континентах. Хотя, конечно, сейчас санкции заметно перекроили географию поставок наших сладостей.

Марина Ярошкина, заместитель генерального директора кондитерской фабрики:

Кого-то задушили, он сложил свои лапки и лег умирать, а кто-то в этом видит возможности, старается эти возможности использовать, старается обернуть их в пользу для себя, для своей страны. Новые возможности представить свой продукт, новые возможности расширить свой продукт, на наши полки в том числе и на полки наших соседей.