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Более 7 млрд рублей направят в ближайшие годы на модернизацию системы здравоохранения Минска

22 декабря 2025 18:53
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Национальная демографическая безопасность, сохранение населения и укрепление здоровья нации. Это один из ключевых приоритетов программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетку. Ее утвердили во время заседания VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 7 млрд рублей направят в ближайшие годы на модернизацию системы здравоохранения Минска-2

Во 2-й центральной районной поликлинике оказывается квалифицированная медицинская помощь по 20 специальностям: от травматологии до стоматологии. А благодаря мощным межрайонным центрам, эндоскопическому и урологическому, помощь здесь могут получить более 300 тысяч человек.

Более 7 млрд рублей направят в ближайшие годы на модернизацию системы здравоохранения Минска-4

Дарья Авсюк, корреспондент:
В кабинетах функциональной и ультразвуковой диагностики установлено четыре новых аппарата УЗИ высокого класса, что позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях.

Более 7 млрд рублей направят в ближайшие годы на модернизацию системы здравоохранения Минска-6

Особая гордость учреждения – кабинет магнитно-резонансной томографии. Аппарат закрытого типа позволяет исследовать все: от головного мозга до мельчайших суставов кисти. Пропускная способность кабинета – 16 человек в день. Но главная «изюминка», которая выводит диагностику на принципиально новый уровень это искусственный интеллект.

Подробнее в видео.

# Государственная политика в области здравоохранения

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