Более 7 млрд рублей направят в ближайшие годы на модернизацию системы здравоохранения Минска

Национальная демографическая безопасность, сохранение населения и укрепление здоровья нации. Это один из ключевых приоритетов программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетку. Ее утвердили во время заседания VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во 2-й центральной районной поликлинике оказывается квалифицированная медицинская помощь по 20 специальностям: от травматологии до стоматологии. А благодаря мощным межрайонным центрам, эндоскопическому и урологическому, помощь здесь могут получить более 300 тысяч человек.

Дарья Авсюк, корреспондент:

В кабинетах функциональной и ультразвуковой диагностики установлено четыре новых аппарата УЗИ высокого класса, что позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях.