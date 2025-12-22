Более 7 млрд рублей направят в ближайшие годы на модернизацию системы здравоохранения Минска
Национальная демографическая безопасность, сохранение населения и укрепление здоровья нации. Это один из ключевых приоритетов программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетку. Ее утвердили во время заседания VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Во 2-й центральной районной поликлинике оказывается квалифицированная медицинская помощь по 20 специальностям: от травматологии до стоматологии. А благодаря мощным межрайонным центрам, эндоскопическому и урологическому, помощь здесь могут получить более 300 тысяч человек.
Дарья Авсюк, корреспондент:
В кабинетах функциональной и ультразвуковой диагностики установлено четыре новых аппарата УЗИ высокого класса, что позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях.
Особая гордость учреждения – кабинет магнитно-резонансной томографии. Аппарат закрытого типа позволяет исследовать все: от головного мозга до мельчайших суставов кисти. Пропускная способность кабинета – 16 человек в день. Но главная «изюминка», которая выводит диагностику на принципиально новый уровень это искусственный интеллект.
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